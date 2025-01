Очередной игрой, которая стала доступной для игроков бесплатно, стал популярный экшен Sifu, созданный французской студией Sloclap (авторы Absolver и будущего Rematch), сообщает 24 Канал. Игра дебютировала в феврале 2022 года и получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков.

В сюжете Sifu игрок берет на себя роль молодого ученика мастера кунг-фу, который стремится отомстить за убийство своей семьи. Благодаря магическому амулету после каждой смерти герой возрождается, но теряет от одного до нескольких лет своей жизни. Задача игрока – дойти до финала, не умерев от старости.

Игроки высоко оценили очередную раздачу от EGS. Некоторые даже назвали это настоящим новогодним подарком.

Чтобы получить бесплатную копию Sifu, достаточно перейти на страницу игры в Epic Games Store и нажать кнопку "Получить".

Раздача Sifu завершится завтра, 1 января 2025 года, в 20:00 по киевскому времени. В то же время станет доступной следующая секретная игра, название которой пока держится в тайне.

Трейлер Sifu – смотрите видео:

В рамках праздничной распродажи Epic Games Store уже подарил такие игры, как The Lord of the Rings: Return to Moria, Vampire Survivors, Dredge, Control, Ghostrunner 2, Hot Wheels Unleashed и другие.