Epic Games Store порадовала игроков замечательным новогодним подарком
31 декабря Epic Games Store запустил 14-й тайный розыгрыш из 16, запланированных в рамках праздничной распродажи. Главным подарком стала экшен-игра Sifu, которая вызвала восторг у геймеров.
Очередной игрой, которая стала доступной для игроков бесплатно, стал популярный экшен Sifu, созданный французской студией Sloclap (авторы Absolver и будущего Rematch), сообщает 24 Канал. Игра дебютировала в феврале 2022 года и получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков.
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В сюжете Sifu игрок берет на себя роль молодого ученика мастера кунг-фу, который стремится отомстить за убийство своей семьи. Благодаря магическому амулету после каждой смерти герой возрождается, но теряет от одного до нескольких лет своей жизни. Задача игрока – дойти до финала, не умерев от старости.
Игроки высоко оценили очередную раздачу от EGS. Некоторые даже назвали это настоящим новогодним подарком.Чтобы получить бесплатную копию Sifu, достаточно перейти на страницу игры в Epic Games Store и нажать кнопку "Получить".
Раздача Sifu завершится завтра, 1 января 2025 года, в 20:00 по киевскому времени. В то же время станет доступной следующая секретная игра, название которой пока держится в тайне.
Трейлер Sifu – смотрите видео:
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В рамках праздничной распродажи Epic Games Store уже подарил такие игры, как The Lord of the Rings: Return to Moria, Vampire Survivors, Dredge, Control, Ghostrunner 2, Hot Wheels Unleashed и другие.