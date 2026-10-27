Гений Nintendo раскрыл деталь Super Mario Bros, о которой игроки не задумывались 40 лет

Создатель культовых игровых вселенных Сигэру Миямото рассказал о самой интересной, по его мнению, детали в классической игре Super Mario Bros. 1985 года.

Японский разработчик получил престижную государственную награду – Орден Культуры, став первым представителем игровой индустрии, удостоенным этой награды. На пресс-конференции Миямото поделился интересной деталью о культовой игре, сообщает Denfaminicogamer.

Как элегантное решение спасло разработку

Сигэру Миямото вспомнил историю создания легендарного платформера и поделился деталями, которые в свое время спасли проект от своего рода тупика.

Авторы долгое время не могли придумать полноценную и зрелищную битву с боссом, ведь технологические ограничения того времени не позволяли реализовать сложные механики боя.

Самым большим изобретением в Super Mario Bros. стало то, что Марио на самом деле не сражается с Боузером,

– заявил геймдизайнер и креативный советник Nintendo.

Вместо изнурительной схватки команда разработчиков решила использовать базовую механику игры, в которой персонаж постоянно бежит вправо.

Миямото пришла в голову мысль: если Марио все время движется вперед, то игроку достаточно просто перепрыгнуть через гигантского монстра и нажать на рычаг, чтобы мост под Боузером провалился.

Это простое решение избавило разработчиков от необходимости создавать отдельную сложную систему боевых действий и в то же время подарило игрокам ощущение победы.

В последующих частях франшизы, таких как Super Mario World или Super Mario 64, разработчики уже создали полноценные сражения с боссами.