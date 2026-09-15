Сказка продолжается – утечка информации о торговой марке раскрыла название сиквела Lies of P
Студия Neowiz случайно раскрыла название продолжения своей популярной мрачной игры в жанре соулслайк Lies of P. Новый титул также подтверждает догадки фанатов об изменении сеттинга.
Успешная игра в стиле соулслайк получит продолжение, которое погрузит игроков в альтернативную версию другой известной сказки, сообщает gamesradar+.
Утечка в патентном бюро и связь со Страной Оз
Южнокорейское издательство NEOWIZ зарегистрировало в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского Союза новую торговую марку под названием Wonders of O.
Документы были поданы в сентябре 2026 года, а категория программного обеспечения полностью совпадает с той, которую издатели использовали при регистрации оригинальной игры.
Название Wonders of O напрямую отсылает к известному детскому произведению о Волшебнике Страны Оз.
Интересно, что сцена после титров одного из финалов Lies of P уже содержала многозначительный намек именно на эту сказку: в ней показывали девушку Дороти в красных туфельках, направлявшуюся в город Крат.
Сцена после титров: смотрите видео
Разработчики решили построить собственную игровую вселенную на переосмыслении классических сказок.
Итак, следующей главной героиней станет именно Дороти, а формат игры останется хардкорным экшеном в стиле соулслайк.
Напомним, что первая Lies of P вышла 19 сентября 2023 года и обрела большую популярность среди любителей сложных игр. Недавно разработчики также выпустили проект на консоли Nintendo Switch 2.