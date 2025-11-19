Продавец случайно раскрыл дату релиза Silent Hill: Townfall

В сети появилась потенциальная дата выхода одного из самых загадочных проектов возрожденной серии Silent Hill –игры Townfall. Информация происходит от мексиканского интернет-магазина, который, возможно, случайно обнародовал данные раньше официального анонса.

Что известно о новой утечке?

Согласно информации, появившейся на сайте мексиканского ритейлера под названием "Liverpool Mexico", релиз Silent Hill: Townfall запланирован на 26 марта 2026 года. Хотя страницу с товаром быстро удалили, скриншоты успели распространиться по сети, пишет 24 Канал со ссылкой на WCCFTECH.

Смотрите также Не прошло и 7 лет: в Epic Games Store добавили функцию на которую ждали все геймеры

Первым вероятный слив заметил польский вебсайт CD Action. Редакторы опубликовали скриншот, на котором видно обложку игры, цену в 1 119 мексиканских песо и саму дату внизу.



Так выглядела страница игры на сайте Liverpool Mexico до ее удаления / Скриншот CD Action

Что известно об игре Silent Hill: Townfall?

О самой игре известно крайне мало, что лишь подогревает интерес фанатов:

Проект был анонсирован еще в 2022 году, и с тех пор разработчики поделились лишь коротким таинственным тизером.

За создание игры отвечает студия No Code, известная по таким играм, как Stories Untold и Observation, а издательством занимаются Konami и Annapurna Interactive.

Из-за длительного отсутствия новостей некоторые поклонники даже начали предполагать, что разработку могли отменить.

Несмотря на то, что утечка не подтверждена, некоторые совпадения заставляют обратить на неё внимание. Например, вскоре ожидается презентация Xbox Partner Preview, где, по слухам, могут показать ремейк Silent Hill 2. Не исключено, что Konami может использовать это мероприятие для анонса новых деталей о Townfall. Другой вероятной платформой для большого анонса является премия The Game Awards 2025.

По неподтвержденным слухам, игровой процесс Silent Hill: Townfall может происходить в городе, где игрокам придется погрузиться в расследование множества историй без доступа к оружию или предметам.

Ожидается, что игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Почему стоит сомневаться?

Стоит отметить, что март 2026 года выглядит несколько маловероятным, учитывая недавний релиз Silent Hill f. Это survival horror от Neobards Entertainment, которая является новой частью знаменитой серии, но предлагает самостоятельный сюжет, не связанный с предыдущими играми.

Действие игры разворачивается в Японии 1960-х годов в вымышленном поселке Эбисугаока. Главная героиня – школьница Хинако Симидзу, которая сталкивается с ужасными событиями, охватившими ее город. Сюжет Silent Hill f исследует темы травли, детских травм, жестокого обращения и гендерной дискриминации.

Если Townfall таки выйдет в марте, то между двумя проектами от Konami будет промежуток всего в пять месяцев. Но самое важное, что опубликованная случайно дата не является официальной, поэтому к ней следует относиться со скептицизмом, ожидая подтверждения от издателей или разработчиков проекта.