Продавець випадково розкрив дату релізу Silent Hill: Townfall

У мережі з'явилася потенційна дата виходу одного з найзагадковіших проєктів відродженої серії Silent Hill – гри Townfall. Інформація походить від мексиканського інтернет-магазину, який, можливо, випадково оприлюднив дані раніше за офіційний анонс.​

Що відомо про новий витік?

Згідно з інформацією, що з'явилася на сайті мексиканського ритейлера під назвою "Liverpool Mexico", реліз Silent Hill: Townfall заплановано на 26 березня 2026 року. Хоча сторінку з товаром швидко видалили, скріншоти встигли поширитися мережею, пише 24 Канал з посиланням на WCCFTECH.

Першим імовірний злив помітив польський вебсайт CD Action. Редактори опублікували скриншот, на якому видно обкладинку гри, ціну в 1 119 мексиканських песо і саму дату внизу.



Так виглядала сторінка гри на сайті Liverpool Mexico до її видалення / Скриншот CD Action

Що відомо про гру Silent Hill: Townfall?

Про саму гру відомо вкрай мало, що лише підігріває інтерес фанатів:

Проєкт був анонсований ще у 2022 році, і відтоді розробники поділилися лише коротким таємничим тизером.

За створення гри відповідає студія No Code, відома за такими іграми, як Stories Untold та Observation, а видавництвом займаються Konami та Annapurna Interactive.

Через тривалу відсутність новин деякі шанувальники навіть почали припускати, що розробку могли скасувати.

Попри те, що витік не підтверджений, деякі збіги змушують звернути на нього увагу. Наприклад, незабаром очікується презентація Xbox Partner Preview, де, за чутками, можуть показати ремейк Silent Hill 2. Не виключено, що Konami може використати цей захід для анонсу нових деталей про Townfall. Іншою ймовірною платформою для великого анонсу є премія The Game Awards 2025.

За непідтвердженими чутками, ігровий процес Silent Hill: Townfall може відбуватися в місті, де гравцям доведеться зануритися в розслідування безлічі історій без доступу до зброї чи предметів​.

Очікується, що гра вийде на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК.

Чому варто сумніватися?

Варто зазначити, що березень 2026 року виглядає дещо малоймовірним, враховуючи нещодавній реліз Silent Hill f. Це survival horror від Neobards Entertainment, яка є новою частиною знаменитої серії, але пропонує самостійний сюжет, не пов'язаний із попередніми іграми.

Дія гри розгортається в Японії 1960-х років у вигаданому селищі Ебісугаока. Головна героїня – школярка Хінако Сімідзу, яка стикається з жахливими подіями, що охопили її місто. Сюжет Silent Hill f досліджує теми цькування, дитячих травм, жорстокого поводження та гендерної дискримінації.​

Якщо Townfall таки вийде в березні, то між двома проєктами від Konami буде проміжок лише в п'ять місяців. Але найважливіше, що опублікована випадково дата не є офіційною, тому до неї слід ставитися зі скептицизмом, очікуючи на підтвердження від видавців або розробників проєкту.