Ошибка обновления Sims 4 заставляет симов иметь комически неправильный вид

Недавнее обновление The Sims 4 нечаянно повлияло на персонажей, сделав симов глупыми и странными. Теперь у них "поломанные" черты лица.

Игра Sims 4 существует уже почти десять лет, но обновление контента для игры никогда не прекращалось. Благодаря фанатам и людям в The Sims 4 и EA, регулярно создающим новое содержимое, игре удалось процветать все это время.

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Комическая ошибка обновления Sims 4

Чтобы привлечь игроков к The Sims 4, необходимо выпускать патчи и обновления, но последнее из них смутило некоторых существующих игроков. Игру The Sims 4 обновили до версии 1.97.42 18 апреля.

После загрузки обновления и запуска игры многие игроки сообщили, что их симы изменились: у них скрещенные глаза, резкий перекус, тощая шея или даже выбитые зубы.

Забавные ошибки после обновления Sims 4: скриншоты

К счастью, не все игроки столкнулись с этими проблемами после обновления. Впрочем, для многих даже готовые симы в The Sims 4 изменились, из-за чего вся игра выглядит странно.

Для поклонников, затронутых переменами, помощь уже готова. Социальная учетная запись Sims 4 сообщила своим подписчикам, что разработчики знают о проблеме и выясняют, где обновление пошло не так.