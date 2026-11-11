Виртуальный Торонто и безумные миссии: в сети стал вирусным браузерный симулятор голубя-шпиона

В сети стала популярной необычная браузерная игра COO, которую сам создатель назвал "птичьим аналогом" Watch Dogs. Карта проекта в 9 раз превышает масштабы GTA 5.

Игрокам предлагается управлять роботизированным голубем и исследовать детально воссозданный мегаполис Торонто на огромной карте, сообщает 24 Канал.

Невиданные масштабы благодаря ИИ

Главная особенность инди-проекта заключается в его впечатляющих размерах. Игровой мир охватывает 630 квадратных километров, что примерно в девять раз превышает площадь карты знаменитой GTA 5.

Игроки могут свободно летать над городом, гулять по улицам, выполнять секретные миссии или просто бесчинствовать, пугая прохожих или элегантно дополняя их образ белыми пятнами.

Демонстрация игры: смотрите видео

Разработчик проекта Егор Сак создал эту игру всего за семь дней.

Для автоматизации процессов он использовал искусственный интеллект, задействовав до десяти параллельных рабочих потоков на базе нейросети Claude. В целом система обработала более 11,6 миллиарда токенов контекста и выполнила десятки тысяч вызовов моделей, что позволило построить полноценную трехмерную модель Торонто без использования традиционных игровых движков.

Игру "написали" с помощью более 165 тысяч строк кода на языке JavaScript.

Для создания города автор использовал реальные данные OpenStreetMap и открытую трехмерную базу данных высот зданий Торонто. В игре воссозданы 438 819 реальных сооружений, около 5 700 километров улиц с тротуарами и дорожными знаками, а также более 3,2 тысячи названных достопримечательностей, парков и станций.

Кроме того, разработчик интегрировал реальные данные об авиационном трафике, поэтому самолеты в небе над виртуальным городом отображаются в режиме реального времени.

Несмотря на процедурную генерацию некоторых элементов фасадов, пользователи хвалят проект за уникальный концепт и живой мир с городским трафиком, пешеходами, изменением погодных условий и времени суток.

Автор продолжает совершенствовать симулятор и добавлять новые механики, а опробовать игру COO можно бесплатно прямо в браузере.