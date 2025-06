Абсурдный симулятор ходьбы от авторов Getting Over It получил дату выхода

На июньской презентации State of Play издатель Devolver Digital наконец-то объявил дату выхода игры Baby Steps – абсурдного симулятора ходьбы, напоминающего Death Stranding в стиле инди-разработчиков. Над проектом работают авторы Getting Over It with Bennett Foddy и Ape Out.

Впервые игру показали летом прошлого года, и тогда она была запланирована к релизу в 2024-м. Однако осенью, во время шуточной церемонии Devolver Delayed Awards 2024, стало известно о переносе на 2025-й, напоминает 24 Канал. Смотрите также В Steam можно бесплатно забрать мрачную стратегию с хорошими отзывами Теперь дата официально выбрана – Baby Steps появится 8 сентября 2025 года для ПК (Steam) и PS5. Сообщение об этом сопровождало минутный трейлер, посвященный поискам туалета в туманном мире игры. Baby Steps – смотрите видео: Да, Baby Steps выйдет на ПК и PlayStation 5 раньше GTA VI (ожидается 26 мая 2026 года). Мы это сделали,

– шутят разработчики в официальном пресс-релизе. В центре сюжета – 35-летний Нейт, который попадает в другой мир и должен научиться заново ходить. Его ждут походы по горам, любование пейзажами, встречи со странными животными и поиски смысла в потерянной жизни. Игровой процесс сосредоточен на постепенном переносе веса с ноги на ногу, с реалистичной физикой и более 420 динамическими музыкальными темами. Baby Steps – это совместный проект трех независимых разработчиков: Беннетта Фодди (Getting Over It), Гейба Кузилло и Макси Боча (Ape Out). Кстати, насчет GTA 6, то она удивит геймеров новой механикой полиции. Она заключается в использовании замаскированных авто. Такой вывод сделали фанаты после анализа второго трейлера игры.