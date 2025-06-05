Абсурдний симулятор ходьби від авторів Getting Over It отримав дату виходу
- Devolver Digital оголосила, що гра Baby Steps, абсурдний симулятор ходьби, вийде 8 вересня 2025 року для ПК (Steam) та PS5.
- Гра розроблена авторами Getting Over It та Ape Out, зосереджена на фізиці ходьби та містить понад 420 динамічних музичних тем.
- У центрі сюжету 35-річний Нейт, який потрапляє в інший світ і має навчитися заново ходити, долаючи різноманітні перешкоди.
На червневій презентації State of Play видавець Devolver Digital нарешті оголосив дату виходу гри Baby Steps – абсурдного симулятора ходьби, що нагадує Death Stranding у стилі інді-розробників. Над проєктом працюють автори Getting Over It with Bennett Foddy і Ape Out.
Вперше гру показали влітку минулого року, і тоді вона була запланована до релізу у 2024-му. Проте восени, під час жартівливої церемонії Devolver Delayed Awards 2024, стало відомо про перенесення на 2025-й, нагадує 24 Канал.
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Тепер дату офіційно обрано – Baby Steps з’явиться 8 вересня 2025 року для ПК (Steam) та PS5. Повідомлення про це супроводжував хвилинний трейлер, присвячений пошукам туалету у туманному світі гри.
Baby Steps – дивіться відео:
Так, Baby Steps вийде на ПК та PlayStation 5 раніше за GTA VI (очікується 26 травня 2026 року). Ми це зробили,
– жартують розробники в офіційному пресрелізі.
У центрі сюжету – 35-річний Нейт, який потрапляє в інший світ і має навчитися заново ходити. На нього чекають походи горами, милування краєвидами, зустрічі з дивними тваринами та пошуки сенсу в змарнованому житті.
Ігровий процес зосереджений на поступовому перенесенні ваги з ноги на ногу, з реалістичною фізикою та понад 420 динамічними музичними темами.
Baby Steps – це спільний проєкт трьох незалежних розробників: Беннетта Фодді (Getting Over It), Гейба Кузілло і Максі Боча (Ape Out).
До речі, щодо GTA 6, то вона здивує геймерів новою механікою поліції. Вона полягає у використанні замаскованих авто. Такий висновок зробили фанати після аналізу другого трейлера гри.