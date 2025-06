Абсурдний симулятор ходьби від авторів Getting Over It отримав дату виходу

На червневій презентації State of Play видавець Devolver Digital нарешті оголосив дату виходу гри Baby Steps – абсурдного симулятора ходьби, що нагадує Death Stranding у стилі інді-розробників. Над проєктом працюють автори Getting Over It with Bennett Foddy і Ape Out.

Вперше гру показали влітку минулого року, і тоді вона була запланована до релізу у 2024-му. Проте восени, під час жартівливої церемонії Devolver Delayed Awards 2024, стало відомо про перенесення на 2025-й, нагадує 24 Канал. Дивіться також У Steam можна безкоштовно забрати похмуру стратегію з гарними відгуками Тепер дату офіційно обрано – Baby Steps з’явиться 8 вересня 2025 року для ПК (Steam) та PS5. Повідомлення про це супроводжував хвилинний трейлер, присвячений пошукам туалету у туманному світі гри. Baby Steps – дивіться відео: Так, Baby Steps вийде на ПК та PlayStation 5 раніше за GTA VI (очікується 26 травня 2026 року). Ми це зробили,

– жартують розробники в офіційному пресрелізі. У центрі сюжету – 35-річний Нейт, який потрапляє в інший світ і має навчитися заново ходити. На нього чекають походи горами, милування краєвидами, зустрічі з дивними тваринами та пошуки сенсу в змарнованому житті. Ігровий процес зосереджений на поступовому перенесенні ваги з ноги на ногу, з реалістичною фізикою та понад 420 динамічними музичними темами. Baby Steps – це спільний проєкт трьох незалежних розробників: Беннетта Фодді (Getting Over It), Гейба Кузілло і Максі Боча (Ape Out). До речі, щодо GTA 6, то вона здивує геймерів новою механікою поліції. Вона полягає у використанні замаскованих авто. Такий висновок зробили фанати після аналізу другого трейлера гри.