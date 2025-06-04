Схоже, фанати розгадали ще не всі загадки, приховані розробниками у другому трейлері GTA 6, адже все нова й нова інформація продовжує з'являтися у мережі, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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Копи під прикриттям

Раніше фанати припустили, що у GTA 6 може повернутися персонаж із найскандальнішої гри Rockstar, а цього разу ютубер під ніком Obvious Malcolm проаналізував сцену, де головний герой Джейсон проїжджає повз місце арешту.

Відкриттям стало те, що чорна машина, припаркована далі по дорозі, спочатку виглядає як звичайний транспортний засіб, але коли Джейсон підходить ближче, на ній раптово стають видимими "наклейки-привиди".

У реальному житті цей засіб використовує поліція аби машини відповідали вимогам щодо маркування, але при цьому були замаскованими, адже позначки видно лише коли від них відбивається світло.

Як вирішили шанувальники GTA, це може означати, що подібні авто патрулюватимуть місто у GTA 6, постійно спостерігаючи за тим, що робить гравець.

Якщо це виявиться так, то гравці будуть під постійним ризиком не просто отримати рівень розшуку при скоєнні злочинної діяльності, а й одразу бути поміченими поліцією.

Це відмінно від GTA 5, де поліція приїжджала на виклик у певний район та "розшукувала" підозрюваного, даючи час гравцям покинути локацію.