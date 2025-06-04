Похоже, фанаты разгадали еще не все загадки, скрытые разработчиками во втором трейлере GTA 6, ведь все новая и новая информация продолжает появляться в сети, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Копы под прикрытием

Ранее фанаты предположили, что в GTA 6 может вернуться персонаж из самой скандальной игры Rockstar, а на этот раз ютубер под ником Obvious Malcolm проанализировал сцену, где главный герой Джейсон проезжает мимо места ареста.

Открытием стало то, что черная машина, припаркованная дальше по дороге, сначала выглядит как обычное транспортное средство, но когда Джейсон подходит ближе, на ней внезапно становятся видимыми "наклейки-призраки".

В реальной жизни это средство использует полиция чтобы машины соответствовали требованиям по маркировке, но при этом были замаскированными, ведь отметки видно только когда от них отражается свет.

Как решили поклонники GTA, это может означать, что подобные авто будут патрулировать город в GTA 6, постоянно наблюдая за тем, что делает игрок.

Если это окажется так, то игроки будут под постоянным риском не просто получить уровень розыска при совершении преступной деятельности, но и сразу быть замеченными полицией.

Это отлично от GTA 5, где полиция приезжала на вызов в определенный район и "разыскивала" подозреваемого, давая время игрокам покинуть локацию.