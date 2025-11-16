Соцсети покорил трейлер симулятора перекупщика от польских разработчиков

В соцсетях завирусился трейлер польской видеоигры Totally Legit Wheeler Seller, которая предлагает геймерам примерить на себя роль перекупщика авто в неповторимой юмористической манере.

Польские разработчики продолжают радовать геймеров невероятными инди-проектами, сообщает 24 Канал.

Интересно Agefield High: Rock The School – новое "школьное" GTA в стиле Bully получило дебютный трейлер

Очередной инди-хит?

После успеха Contraband Police от небольшой варшавской студии, на горизонте появилась еще одна польская видеоигра, которая может стать хитом.

Речь о Totally Legit Wheeler Seller – симуляторе перекупщика авто от Sombrero Labs.

Его трейлер стал вирусным в соцсети X после сообщения пользователя @BarbogDaFinka, и набрал более миллиона просмотров и более 41 тысячи лайков всего за два дня.

Трейлер игры – смотрите видео

Как можно догадаться, в этом проекте геймерам предложат поуправлять собственной автомастерской.

В открытом мире игрокам придется искать дешевые "убитые" авто и торговаться с их владельцами. Далее – ремонт и маскировка недостатков любым возможным способом: скручивание пробега, "покраска" шин и другие хитрости. В общем, все, чтобы попытаться продать машину дороже и получить прибыль.

Если вы когда-нибудь мечтали продать ржавое ведро за тысячу долларов, то сейчас ваш момент,

– говорится в описании Totally Legit Wheeler Seller в Steam.

Своим уникальным юмором и стилем игра напомнила еще один польский проект – симулятор ремонта Majster Symulator, который получил новое название Low-Budget Repairs.

Дата релиза Totally Legit Wheeler Seller пока не известна, поэтому советуем добавить ее в список желаемого в Steam чтобы не пропустить новостей.