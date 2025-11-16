Соцмережі підкорив трейлер симулятора перекупника від польських розробників
- Трейлер польської гри Totally Legit Wheeler Seller став вірусним, набравши понад мільйон переглядів і 41 тисячу вподобань у соцмережі X за два дні.
- Гра пропонує геймерам керувати автомайстернею, торгуючи дешевими авто та маскуючи їхні недоліки для продажу з прибутком.
У соцмережах завірусився трейлер польської відеогри Totally Legit Wheeler Seller, яка пропонує геймерам приміряти на себе роль перекупника авто у неповторній гумористичній манері.
Польські розробники продовжують тішити геймерів неймовірними інді-проєктами, повідомляє 24 Канал.
Черговий інді-хіт?
Після успіху Contraband Police від невеличкої варшавської студії, на горизонті з'явилася ще одна польська відеогра, яка може стати хітом.
Мова про Totally Legit Wheeler Seller – симулятор перекупника авто від Sombrero Labs.
Його трейлер став вірусним у соцмережі X після допису користувача @BarbogDaFinka, та набрав понад мільйон переглядів і більш як 41 тисячу вподобань всього за два дні.
Трейлер гри – дивіться відео
Як можна здогадатися, у цьому проєкті геймерам запропонують покерувати власною автомайстернею.
У відкритому світі гравцям доведеться шукати дешеві "вбиті" авто та торгуватися з їхніми власниками. Далі – ремонт та маскування недоліків у будь-який можливий спосіб: скручення пробігу, "фарбування" шин та інші хитрощі. Загалом, усе аби спробувати продати машину дорожче й отримати прибуток.
Якщо ви коли-небудь мріяли продати іржаве відро за тисячу доларів, то зараз ваш момент,
– йдеться в описі Totally Legit Wheeler Seller у Steam.
Своїм унікальним гумором та стилем гра нагадала ще один польський проєкт – симулятор ремонту Majster Symulator, який отримав нову назву Low-Budget Repairs.
Дата релізу Totally Legit Wheeler Seller наразі не відома, тож радимо додати її у список бажаного в Steam аби не пропустити новин.