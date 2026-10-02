Некогда главная конкурентка Half-Life вернулась спустя 28 лет забвения. Классический шутер SiN получил масштабный ремастер, сообщает 24 Канал.

Легендарное возвращение спустя 28 лет и обновленная версия

В ноябре 1998 года студия Ritual Entertainment выпустила удивительно амбициозный шутер от первого лица. Игра отличалась уникальной интерактивностью благодаря системе зонального урона врагам и разветвленным миссиям, где решения игрока влияли на дальнейшие события. К сожалению, проект вышел в один месяц с культовой Half-Life от компании Valve.

Из-за сильного конкурента и технических проблем на старте оригинальный проект оказался в тени и не смог собрать миллионную аудиторию. Спустя почти три десятилетия студия Nightdive Studios решила исправить эту историческую несправедливость и выпустила обновленную версию игры.

Новая версия под названием SiN Reloaded появилась на ПК в магазинах Steam, Epic Games Store и GOG, а также на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Студия Nightdive Studios перенесла игру на современный движок KEX Engine, подтянула текстуры до разрешения 4K с частотой до 144 кадров в секунду, обновила интерфейс и переработала управление.

Трейлер обновленной версии: смотрите видео

Сюжет разворачивается в мрачном будущем, где полковник службы безопасности Джон Р. Блейд противостоит коварной докторше Элексис Синклер.

Глава корпорации SinTEK Industries распространяет на улицах мутагенный препарат, а главный герой вместе с хакером JC пытается остановить ее и ее армию мутантов.

Это последний великолепный олдскульный шутер от первого лица до того, как Half-Life навсегда изменила рынок,

– написал геймер под ником Red Karen в своем обзоре в Steam.

Фан-сообщество тепло встретило релиз обновленной классики. В магазине Steam игра получила 92% положительных отзывов от пользователей.

На платформах PlayStation средняя оценка игроков достигает 4,5 из 5 баллов, тогда как критические обозреватели на сервисе Metacritic поставили игре 71 балл из 100 (на ПК).