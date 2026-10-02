Колись головна конкурентка Half-Life повернулася через 28 років забуття. Класичний шутер SiN отримав масштабний ремастер, інформує 24 Канал.

Легендарне повернення через 28 років та оновлена версія

У листопаді 1998 року студія Ritual Entertainment випустила напрочуд амбітний шутер від першої особи. Гра мала унікальну інтерактивність завдяки системі зонального пошкодження ворогів та розгалуженим місіям, де рішення гравця впливали на подальші події. На жаль, проєкт вийшов в один місяць із культовою Half-Life від компанії Valve.

Через потужного конкурента та технічні проблеми на старті оригінальний проєкт опинився в тіні й не зміг зібрати мільйонну аудиторію . Через майже три десятиліття студія Nightdive Studios вирішила виправити цю історичну несправедливість і випустила оновлену версію гри.

Нова версія під назвою SiN Reloaded з'явилася на ПК у магазинах Steam, Epic Games Store та GOG, а також на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S і Nintendo Switch. Студія Nightdive Studios перенесла гру на сучасний рушій KEX Engine, підтягнула текстури до роздільної здатності 4K із частотою до 144 кадрів на секунду, осучаснила інтерфейс та переробила керування.

Трейлер оновленої версії: дивіться відео

Сюжет розгортається у похмурому майбутньому, де полковник безпеки Джон Р. Блейд протистоїть підступній докторці Елексіс Сінклер.

Очільниця корпорації SinTEK Industries поширює на вулицях мутагенний препарат, а головний герой разом із хакером JC намагається зупинити її та її армію мутантів.

Це останній чудовий олдскульний шутер від першої особи до того, як Half-Life назавжди змінила ринок,

– написав геймер під ніком Red Karen у своєму огляді в Steam.

Фанатська спільнота тепло зустріла реліз оновленої класики. У магазині Steam гра отримала 92% позитивних відгуків від користувачів.

На платформах PlayStation середня оцінка гравців сягає 4,5 з 5 балів, тоді як критичні оглядачі на сервісі metacritic поставили грі 71 бал зі 100 (на ПК).