Система разрушений и новая карта для Warzone: трейлер мультиплеера Call of Duty: Vanguard

Компания Activision продолжает знакомить игроков с Call of Duty: Vanguard. На этот раз она показала новый геймплейный трейлер, а также поделилась информацией о многопользовательских режимах.

Несколько недель назад компания Activision представила новую видеоигру в популярной серии Call of Duty. Тогда разработчики показали первый трейлер игры, а также рассказали немало интересного о своем новом проекте. На этом они останавливаться не стали, потому что решили познакомить геймеров еще и с многопользовательской составляющей Call of Duty: Vanguard.

Подробнее об игре Первый трейлер, дата выхода, цена и другие детали: Activision представила Call of Duty: Vanguard

Итак, стоит начать с того, что новыми деталями разработчики поделились во время специального шоу, которое транслировалось на ютуб-канале Call of Duty. Они рассказали, что на старте в игре будет сразу 20 карт для мультиплеера, а также новый многопользовательский режим с названием "Patrol" (о "Champion Hill" мы уже рассказывали). В этом режиме игрокам нужно будет захватить определенную точку на карте, правда, все не так просто, потому что она постоянно перемещается.

Авторы рассказали, что в игре будет обновленная система разрушений, правда, разгромить всю карту не получится. Дело в том, что сделать это можно будет только в тех местах, где разрешили разработчики. Из интересного стоит отметить, что некоторые такие объекты можно будет разрушать на ходу. Также разработчики добавили, что в новой части будет 12 уникальных оперативников, обновленная система кастомизации вооружения (10 модификаций на оружие) и возможность выбрать темп матча.

Новый трейлер видеоигры Call of Duty: Vanguard: видео

Также наконец-то появилась информация о новой карте для видеоигры Call of Duty Warzone. Правда, сразу же стоит отметить, что полноценно ее еще не представляли. Разработчики лишь показали короткий тизер, а также отметили, что она будет называться "The Pacific". Известно, что теперь игрокам нужно будет соревноваться не в Верданске, а на настоящем тропическом острове. Ее релиз состоится лишь в конце этого года (после выхода новой части), а также вместе с картой в этой видеоигре появится античит.

Тизер новой карты для Call of Duty Warzone: видео