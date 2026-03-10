Какой ПК нужен для Crimson Desert: разработчики раскрыли системные требования к игре

Студия Pearl Abyss опубликовала полные системные требования фэнтезийного экшена с открытым миром Crimson Desert. Разработчики показали, какое оборудование понадобится для различных настроек графики от минимальных до ультра в 4K. Также стали известны технические детали версий игры для консолей, Mac и портативных устройств.

В преддверии релиза фэнтезийной приключенческой игры Crimson Desert студия Pearl Abyss поделилась детальными системными требованиями для ПК. Команда отмечает, что показатели производительности базируются на результатах внутреннего тестирования, поэтому фактическое быстродействие может отличаться в зависимости от конфигурации компьютера и программной среды, рассказывает VideoCardz.

Какой ПК нужно иметь для Crimson Desert?

Самая скромная конфигурация позволит запустить игру с минимальными настройками графики в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду.

При этом используется апскейлинг с 900p. Для такого режима понадобится процессор Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 2600X, видеокарта уровня Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT, 16 ГБ оперативной памяти и минимум 150 ГБ свободного места на SSD.

Для игры на низких настройках графики при тех же 1080p и 30 fps требования к процессору и оперативной памяти остаются такими же. Однако понадобится чуть более мощная видеокарта – Nvidia GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 6500 XT.

Рекомендованная конфигурация позволит получить стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 1080p или же 30 fps в 4K при средних настройках графики. В таком случае понадобится процессор Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600, видеокарта Nvidia GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6700 XT, 16 ГБ оперативной памяти и 150 ГБ на SSD.

Если же игроки планируют запускать Crimson Desert в 1440p с частотой 60 кадров в секунду и высокими настройками графики, разработчики советуют использовать процессор Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 7600X. Для видеокарты рекомендовано Nvidia GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7700 XT. Объем оперативной памяти остается на уровне 16 ГБ.

Максимальный режим с настройками "Ультра" рассчитан на запуск в 4K при 60 кадрах в секунду. Для этого нужен процессор Intel Core i5-13600K или AMD Ryzen 7 7700X, а также современная видеокарта на уровне Nvidia GeForce RTX 5070 Ti или AMD Radeon RX 9070 XT. Как и в других конфигурациях, игра потребует 16 ГБ оперативной памяти, поддержку DirectX 12 и 150 ГБ места на SSD.



Системные требования Crimson Desert для PC / Фото Pearl Abyss

Кроме ПК, студия на сайте студия на сайте Crimson Desert раскрыла технические особенности версий игры для компьютеров Mac, портативных устройств Rog Xbox Ally и Rog Xbox Ally X, а также для консолей текущего поколения.



Требования для консолей / Фото Pearl Abyss

Релиз Crimson Desert запланирован на 19 марта. Игра выйдет на ПК, Mac, PlayStation 5 и Xbox Series X и Series S. Разработчики обещают масштабный открытый мир, жесткую боевую систему, реалистичную физику и полное отсутствие микротранзакций. Также подтверждено наличие русской локализации.