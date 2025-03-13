Долгожданная игра inZOI, главный конкурент The Sims, наконец-то объявила системные требования

Об игре inZOI от корейской студии Krafton мы впервые услышали много лет назад. Это симулятор жизни, похожий на The Sims, в котором вам нужно управлять персонажем, строить жилье, обустраивать дизайн и интерьер помещения, ходить на работу, развлекаться, жениться и многое другое. Разработчики обещали нам большие масштабы, вплоть до строительства целых кварталов.

Но в течение длительного времени мы слышали лишь отрывочные слухи или скромные заявления разработчиков, которые не раскрывали слишком много информации. Например, мы до сих пор не знаем дату релиза. Игра разрабатывается достаточно долго, чтобы некоторые даже могли предположить, что ее вообще закрыли. Однако проект живой, продолжает наполняться контентом, готовится к раннему доступу и уже получил окончательные требования к компьютеру, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный блог разработчиков.

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Студия говорит, что inZOI разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic Games, поэтому проект имеет достаточно высокие требования к железу.

inZOI обеспечивает высококачественную графику и реалистичные симуляции на уровне города, которые требуют высоких системных спецификаций для бесперебойной работы,

– заявляет студия.

Поскольку релиз в первую очередь состоится на ПК, то и характеристики для этой платформы объявили первыми.

Вот полные требования к игре inZOI:

Минимальные Средние Рекомендуемые Высокие Операционная система Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Процессор Intel i5 10400 / AMD Ryzen 5 3600 Intel i7 11700 / AMD Ryzen 7 5800X3D Intel i7 12700K / AMD Ryzen 7 7800X3D Intel i7 14700K / AMD Ryzen 7 9800X3D

ОЗУ 12 гигабайт 16 гигабайтов 16 гигабайтов 32 гигабайта Графика NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM) / AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM) NVIDIA RTX 3060 (8G VRAM) / AMD Radeon RX 6600 (8G VRAM) NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM) / AMD Radeon RX 6800 XT (16G VRAM) NVIDIA RTX 4080 (16G VRAM) / AMD Radeon RX 7900 XTX (24G VRAM) DirectX Версия 12 Версия 12 Версия 12 Версия 12 Интернет Требуется подключение Требуется подключение Требуется подключение Требуется подключение Размер 40 гигабайт 50 гигабайт 60 гигабайт 75 гигабайт

Трассировка лучей также является дополнительной графической функцией, которую игроки смогут включить. Студия также предложит поддержку Nvidia DLSS, AMD FSR и XeSS, чтобы обеспечить дополнительную производительность для тех, кто в этом нуждается.



Графика inZOI обещает быть значительно лучше, чем в The Sims 4 / Фото Krafton



Графика inZOI обещает быть значительно лучше, чем в The Sims 4 / Фото Krafton

Видео ниже демонстрирует некоторые сравнительные кадры различных пресетов графических настроек, которые будут заранее подготовлены и предложены тем игрокам, которые не хотят самостоятельно настраивать каждый аспект игры.

Сравнение графики в inZOI: видео

Кроме постоянных патчей для оптимизации, в будущем студия планирует внедрить автоматический корректор настроек для игроков, которые хотят просто зайти в игру и начать играть.

Ожидается, что ранний доступ к игре откроют 28 марта. Консольные релизы выйдут позже. Окончательная дата выхода неизвестна, как и цена. Судя по тому, как долго она разрабатывается, стоить она будет немало.