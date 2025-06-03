Очевидно, что "Скайрим-бабушка" известна среди поклонников культовой RPG от Bethesda именно любовью к этой игре, но недавно она решила попробовать другой проект именитой студии, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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Променяла Скайрим на Обливион

Ширли Карри уже является частью истории серии The Elder Scrolls и даже когда-то озвучила модификацию для Skyrim.

Очевидно, несколько устав после 9 лет созерцания суровых пейзажей родины нордов (именно столько она играла в Скайрим), бабушка решила опробовать другую часть франшизы. По понятным причинам ее выбор пал на TES IV Oblivion Remastered.

31 мая Ширли загрузила свое первое видео прохождения Oblivion с подзаголовком "Learning" (Обучение, – ред.), в котором сразу выразила недовольство игрой.

Меня раздражает то, что я не знаю, как показать своего персонажа, как повернуть камеру перед собой и показать меня вам. Я нажала каждую клавишу, и ничего не происходит,

– сказала Карри.

Полное видео – смотрите ролик

Геймерка раскритиковала разработчиков за управление в игре, заявив, что им стоило сохранить то же "расположение кнопок", что и в предыдущих частях. В комментариях к видео другие фанаты проекта объяснили бабушке, что это можно исправить путем изменений в настройках и дали другие ценные советы по игровому процессу.

В отличие от управления, Ширли похвалила графику и в целом осталась под положительными впечатлениями.

Так же как и немало ее зрителей, которые с нетерпением ожидали нового видео от 89-летней блогерши.