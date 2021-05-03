Недавно мы уже рассказывали вам о пожилом поклоннике серии The Elder Scrolls, который захотел познакомиться с Skyrim. Это событие прошло не совсем удачно, а дедушка смог найти помощь только тогда, когда расклеил бумажные объявления. Правда, некоторые пожилые фанаты этой видеоигры становятся даже очень популярными блогерами.

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Возможно, главную героиню этой истории знает немало поклонников игры Skyrim. Еще в 2015 году Ширли Карри начала публиковать на своем ютуб-канале записи с прохождением этой видеоигры. Конечно, появлялись на ее канале и другие игры, но в основном она играет именно в Skyrim. Сейчас Ширли уже 85 лет, а на ее ютуб-канал подписано почти миллион пользователей. В сообществе геймеров ее называют "Скайрим-бабушка", а также поклонникам этой видеоигры очень нравится ее пример.

Они даже захотели увековечить ее в этой серии, поэтому и обратились к разработчикам с Bethesda. Петицию фанатов подписало более 50 тысяч пользователей, а представители компании согласились сделать это и даже уже начали работать над ее игровой моделью. Пока непонятно, какую именно роль она будет отыгрывать в предстоящей игре. Возможно, именно поэтому поклонники и решили взяться за соответствующую модификацию для The Elder Scrolls V: Skyrim.

Теперь геймеры смогут найти Ширли в игровом мире, а также сделать ее своим спутником. Для этого надо лишь выполнить специальное короткое задание. Она классический варвар с двуручным оружием, хотя может использовать и уникальный лук. "Скайрим-бабушка" будет помогать главному герою в его приключениях, а также сможет давать различные комментарии. Дело в том, что Ширли приняла участие в озвучке своего персонажа для этой модификации. Ей очень понравилась такая идея, поэтому она решила и помочь энтузиастам.

Модификация называется Shirley – A Skyrim Follower Mod, а скачать ее можно бесплатно с NexusMods и Bethesda.net. Также стоит добавить, что мод создан только для Skyrim Special Edition, но в будущем должна появиться и поддержка других версий.

Трейлер модификации Shirley – A Skyrim Follower Mod – видео