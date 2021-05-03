Нещодавно ми вже розповідали вам про літнього шанувальника серії The Elder Scrolls, який захотів познайомитися зі Skyrim. Ця подія пройшла не зовсім вдало, а дідусь зміг знайти допомогу лише тоді, коли розклеїв паперові оголошення. Щоправда, деякі літні фанати цієї відеогри стають навіть дуже популярними блогерами.

До теми 88-річний геймер не зміг розібратися з керуванням у Skyrim, тому використав оголошення

Можливо, головну героїню цієї історії знає чимало шанувальників гри Skyrim. Ще у 2015 році Ширлі Каррі почала публікувати на своєму ютуб-каналі записи з проходженням цієї відеогри. Звісно, з'являлися на її каналі й інші ігри, але в основному вона грає саме у Skyrim. Зараз Ширлі вже 85 років, а на її ютуб-канал підписано майже мільйон користувачів. У спільноті геймерів її називають "Скайрім-бабуся", а також шанувальникам цієї відеогри дуже подобається її приклад.

Вони навіть захотіли увіковічнити її у цій серії, тому й звернулися до розробників із Bethesda . Петицію фанатів підписало понад 50 тисяч користувачів, а представники компанії погодилися зробити це та навіть вже почали працювати над її ігровою моделлю. Поки незрозуміло, яку саме роль вона буде відігрувати у майбутній грі. Можливо, саме тому шанувальники й вирішили взятися за відповідну модифікацію для The Elder Scrolls V: Skyrim.

Тепер геймери зможуть відшукати Ширлі в ігровому світі, а також зробити її своїм супутником. Для цього треба лише виконати спеціальне коротке завдання. Вона класичний варвар із дворучною зброєю, хоча може використовувати й унікальний лук. "Скайрім-бабуся" буде допомагати головному герою у його пригодах, а також зможе давати різноманітні коментарі. Річ у тім, що Ширлі взяла участь в озвучці свого персонажа для цієї модифікації. Їй дуже сподобалася така ідея, тому вона вирішила й допомогти ентузіастам.

Модифікація називається Shirley – A Skyrim Follower Mod, а завантажити її можна безплатно з NexusMods та Bethesda.net. Також варто додати, що мод створений лише для Skyrim Special Edition, але у майбутньому має з'явитися й підтримка інших версій.

Трейлер модифікації Shirley – A Skyrim Follower Mod – відео