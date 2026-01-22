Украинский клуб обвиняет своего игрока в договорных матчах, но у того есть другая версия событий

Конфликт между профессиональным игроком в Counter-Strike и его организацией перерос из обычного финансового спора в серьезный скандал с репутационными рисками. Речь идет об обвинениях, которые могут поставить под сомнение карьеру киберспортсмена.

Скандал в украинском киберспорте: в чем заключается недоразумение?

Финалист мейджора по Counter-Strike Николас "Keoz" Дгус публично заявил о серьезных нарушениях контракта со стороны своей организации kONO.ECF. По словам игрока, клуб не выплатил ему гарантированную зарплату за декабрь 2025 года, которая должна была поступать в четко определенный контрактом срок, пишет Esports.net.

Keoz, игрок из Бельгии, утверждает, что после первых напоминаний о задолженности менеджмент начал давить на него, призывая прекратить требования. В частности, ему якобы дали понять, что сумма долга незначительна и не стоит конфликта. При этом игрок отмечает, что не был отстранен от состава, не находился под дисциплинарными санкциями и не имел никаких других причин остаться без оплаты. "Организация решила не использовать меня с начала декабря", – написал Николас Дгус в своем твиттере.

Ситуация резко обострилась после официального требования выплатить задолженность. По словам Keoz, именно тогда он внезапно получил претензии на основании "анонимной информации", в которых его обвиняли в причастности к договорным матчам. Организация, как отмечает игрок, предложила пройти проверку добропорядочности, включая полиграф. Keoz убежден, что эти подозрения появились уже после нарушения контракта и используются как повод не платить зарплату.

Я прошу только минимальную зарплату, гарантированную контрактом. Вместо выплаты я получил давление, угрозы и попытки дискредитировать меня,

– добавил киберспортсмен.

Он продолжает: "Эти обвинения появились только после того, как организация нарушила условия контракта. Расследования в отношении добропорядочности в киберспорте проводятся в соответствии с установленными процедурами. Они не используются как средство избежания выплаты задолженности по заработной плате. Невыполненные обязательства по выплате заработной платы не исчезают из-за внезапных, безосновательных обвинений. Хотя я всегда готов пройти тест на полиграфе, даже если, насколько мне известно, это никогда не было частью расследования ESIC".

Отметим, что организация kONO.ECF была основана в 2024 году украинским профессиональным футболистом Евгением Коноплянкой и Олегом Шустенко, который сегодня является CEO компании, пишет Liquipedia. Keoz также напомнил об этом в отдельном твите:

"Эта организация принадлежит бывшему украинскому футболисту Евгению Коноплянке. Надеюсь, совладельцы знают о том, как обращаются с игроками и как игнорируются договорные обязательства", – сказал Дгус.

Что говорят в клубе?

В ответ kONO.ECF обнародовала собственную позицию. Организация отрицает обвинения в давлении, однако прямо не подтвердила факт выплаты декабрьской зарплаты. Представители клуба заявили, что не имели оснований "наказывать" игрока, а проверка относительно возможного матчфиксинга, по их словам, была стандартной превентивной процедурой, а не публичным обвинением.

"Информация о том, что игроку отказали в выплате заработной платы или якобы сказали не настаивать на выплате, поскольку сумма незначительная, не соответствует действительности. На самом деле ситуация была такая, что у игрока был непогашенный финансовый долг перед командой, который следовало решить несколько месяцев назад. С нашей стороны организация действовала добросовестно и предложила самый удобный график погашения для игрока. По инициативе самого игрока был согласован вариант, по которому полная выплата заработной платы будет осуществлена с учетом взаимных расчетов в последнем месяце года. Фраза о "незначительности суммы" действительно была упомянута, но исключительно в контексте частного разговора и как подтверждение того, что не было намерения уклоняться от финансовых обязательств", – говорится в заявлении киберспортивной организации.

Компания говорит, что "не заинтересована в незаконном удержании средств, однако долговые обязательства остаются долговыми обязательствами". Она также говорит, что "изменения в команде действительно происходят", вероятно, намекая на причину, почему Keoz не играл с декабря и был фактически отправлен в запас. Однако об этих подробностях пока что не готовы объявить.

Что касается предложения пройти полиграф, то оно действительно было, как можно понять из другого сообщения kONO.ECF. Организация говорит, что отправила запрос о прохождении стандартной процедуры проверки добропорядочности, но никаких обвинений или публичных заявлений в отношении игрока не выдвигалось.

Формулировка запроса была такой: "На данном этапе против вас не выдвинуто никаких выводов или обвинений. Однако, на основании полученной информации, владелец команды имеет достаточные основания для инициирования проверки добропорядочности в соответствии с пунктом".

Такие проверки являются обычной практикой в киберспорте и применяются даже в случаях минимальных подозрений. Это стандартная превентивная процедура, а не форма обвинения,

– говорится в заявлении.



Николас "Keoz" Дгус / Фото ESL

Обвинения в угрозах

kONO.ECF также фактически обвинила своего игрока в угрозах. Организация говорит, что получила письма от Николаса и лиц, которые представились его агентами, в которых отмечалось, что если оплата не будет осуществлена в течение трех дней, будет проведена атака на репутацию. В ответ компания попросила "подтверждение их полномочий с целью соблюдения политики конфиденциальности, предусмотренной договором". После этого больше ответов не поступало.

Организация не принимает ультиматумов, давления или угроз репутации. Все спорные вопросы решаются исключительно в рамках договора и правового поля. Или это просто попытка воспользоваться ситуацией, чтобы не быть забытым?

– риторически спрашивает команда.

Новые комментарии Keoz

После того как появились комментарии команды, бельгиец опубликовал еще один тред, в котором сделал "заявление относительно ответа KONO".

По его словам, "нет никаких документальных подтверждений" его долга перед командой. Нет "письменного соглашения и контрактного условия, позволяющего удерживать заработную плату или осуществлять ретроактивные взаимные расчеты". Сам "долг" якобы касается времен, когда игрока купили для команды.

Когда организация приобрела игроков, было устно заявлено, что часть стоимости выкупа будет впоследствии компенсирована за счет заработной платы/заработных плат. На тот момент была оговорена и подтверждена конкретная сумма. Сейчас, через несколько месяцев, организация требует другую, большую сумму, без какого-либо письменного соглашения,

– говорит игрок.

Несмотря на это нет ни подписанного документа, ни пункта в контракте, ни письменного подтверждения. Киберспортсмен отмечает, что если компания считает, что долг существует, он должен быть оформлен в письменной форме, подписан и отражен в контракте.