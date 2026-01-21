Когда украинский игрок дебютирует в основном составе?

Представители Eternal Fire сообщили изданию HLTV, что до 4 февраля в основном составе команды продолжит выступать Баха "lugseN" Эмира Шенгюль, которого недавно отправили в запас. После этой даты DemQQ заменит его и станет полноценным участником стартового состава.

Подписание DemQQ завершает трансформацию Eternal Fire в международную команду. Ранее организация формировала составы исключительно из турецких игроков. В середине прошлого года команда экспериментировала с преимущественно польским составом, в который входили Бартош "bnox" Небиш, Мартин "maaryy" Наконечный и Бартек "mASKED" Трибула. Однако уже через три месяца организация вернулась к полностью турецкому составу.

Сергей "DemQQ" Демченко впервые заявил о себе на самом высоком уровне, играя за Monte вместе с Владимиром "Woro2k" Велетнюком. Именно с этим игроком он вновь объединится в Eternal Fire – дуэт провел вместе период с 2022 по 2024 год. За время выступлений в Monte команда одержала победу на ESL Challenger Jönköping и дошла до четвертьфинала BLAST.tv Paris Major 2023 года. В тот период состав ненадолго поднялся на шестое место в мировом рейтинге HLTV.

Последним местом работы украинского игрока была команда Passion UA, отмечает Liquipedia. Однако с августа 2024 года он не участвовал в официальных матчах, которые фиксирует HLTV. Тогда его вместе с остальным составом отправили в запас, чтобы освободить места для игроков, которые пришли из Complexity.

Новый состав Eternal Fire

Обновленный состав Eternal Fire теперь включает турецких игроков Буру "Calyx" Аркина и Эмреджана "EMSTAR" Чалышкана, украинцев Владимира "Woro2k" Велетнюка и Сергея "DemQQ" Демченко и швейцарца Ригона "rigoN" Гаши. Возглавляет команду турецкий тренер Кадир "ElPrincipe" Сиври.