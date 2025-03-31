Интернет "отменяет" крупного организатора турниров ESL

Организатор киберспортивных турниров ESL оказался в центре скандала из-за публикации изображений, созданных искусственным интеллектом. Это вызвало волну критики со стороны фанатов, которые обвинили компанию в пренебрежении трудом художников.

Cancel culture добралась до киберспорта

Крупный организатор турниров ESL подвергли серьезной критике из-за использования искусственного интеллекта. Онлайн-сообщества во многом выступают против ИИ, поскольку тот ворует работы художников, чтобы учиться на них, но не все компании на это обращают внимание. Некоторые порой прибегают к услугам генератора изображений, а потом должны извиняться, сообщает 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider.

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Все началось с того, что на странице ESL Counter-Strike опубликовали твит, в котором содержалось четыре изображения с подписью: "если бы Counter-Strike был фильмом Studio Ghibli". В этот момент сеть буквально разрывалась от картинок в стиле Ghibli, поскольку OpenAI выпустила новый генератор изображений, который работает на удивление хорошо. Поэтому ESL присоединилась к этому генеративному неистовству.

Публикация вызвала возмущение среди фанатов, которые считают, что ESL вместо того, чтобы нанять художника, решила использовать "ИИ-мусор". Один из пользователей X написал: "Публиковать подобный ИИ-мусор – это жалко. Это обесценивает значимость ключевых моментов в Counter-Strike", хотя непонятно, каким образом "значимость ключевых моментов" связана с использованием ИИ и тем, что он лучше работы художников...

Тем не менее не все были настроены негативно, ведь у искусственного интеллекта есть много сторонников. Киберспортивный комментатор Михал Кабеле в своем ответе на X отметил: "Странно, что реакция настолько однобокая. Я ожидал, что киберспортсмены будут более открытыми к технологиям. Искусственный интеллект уже заменяет и будет заменять. Нам это может нравиться или нет, но это неизбежно".

ESL не единственная киберспортивная организация, которая поддалась этому тренду. FaZe Clan и OpTic Gaming также публиковали подобные изображения, что вызвало похожую неоднозначную реакцию в сети. В частности, публикация OpTic Gaming вызвала разочарование у многих фанатов и создателей контента. Ютубер Тайлер "McNasty" отметил: "Они могли бы заплатить художнику 100 долларов, и он бы сделал это за четыре часа. Это просто лень".