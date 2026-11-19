В этом году Черная пятница 27 ноября. Мы привыкли думать, что именно в этот день магазины начинают предлагать скидки, но на самом деле все обстоит иначе: распродажи растянулись на недели, у каждого магазина свои даты. Украинский PS Store снижает цены с начала ноября, а Epic Games стартовал 17.11. Steam ведет себя сдержаннее и откроется 26 – 30.11, а главная распродажа – 17 декабря.

Впрочем, не только виртуальные витрины могут предложить геймеру что-то интересное: ритейлеры тоже не отстают. Поэтому 24 Канал разобрался, где искать скидки в Украине, как не попасться на фейковую акцию и с чего составлять набор, чтобы скидка работала на вас, а не наоборот.

Календарь: когда и что начинается

Хорошая новость: пропустить "Черную пятницу" невозможно, потому что она растянута на несколько недель. Плохая: у каждого магазина своя дата, и легко запутаться. По оценке Inweb, которую цитирует mc.today, 27.11 станет первой волной сезона, а не пиком, потому что часть ритейлеров потеряла склады.

На практике это означает одно: спешка здесь – плохой советчик. К тому же самые большие скидки прогнозируют на технику предыдущих поколений, а на новые флагманы они, вероятно, будут небольшими. Если вам нужен именно самый новый девайс, чудес лучше не ждать.

Вот как выглядит календарь:

Steam, хаб – 26 – 30.11

Steam, Winter Sale: 17.12 – 04.01

PS Store (Украина): первая волна до 21.11, вторая 16.11 – 01.12

Epic Games Store: 17.11 – 01.12

Ubisoft Store: до 01.12

Allo: с 17.11, пик 23 – 30.11

Эпицентр: 20 – 30.11

Comfy: старт традиционно 23.11

Foxtrot: официально 27.11

Rozetka: дата не объявлена.

Цифровые магазины: где украинцам искать скидки

Steam в Черную пятницу ведет себя как сосед, который "ничего не слышал о вечеринке". Хаб 26 – 30.11 действительно будет, и действует обычное "остывание" скидок. Но главное событие впереди: Winter Sale с 17.12 по 04.01. Игра, которая подешевела 26–30.11, вполне может получить скидку и через три недели. Не гарантировано, но имейте это в виду.

Добавьте нужную игру в виш-лист (Steam уведомит о скидке) и присмотритесь к историческому минимуму на SteamDB. Так проще понять, действительно ли цена "хорошая".

Есть и нюанс. По правилам Valve к сезонной распродаже допускаются игры, выпущенные как минимум за 30 дней до ее начала. То есть новинка, вышедшая после 17.11, в Winter Sale может и не оказаться. Точно так же, если разработчик поднял цену хотя бы в одной валюте, на игру распространяется 30-дневное ограничение на участие в распродажах.

И еще одно: Steam показывает цены в гривнах, но Valve лишь рекомендует региональные цены (инструмент обновили в марте 2026 года), а окончательную цену устанавливает издатель.

PS Store: скидки уже сейчас, плюс нюансы Украины

Украинский PS Store сейчас проводит распродажу со скидками "до 90%". Первая волна действует до 21.11, вторая длится с 16.11 по 01.12. Вот несколько позиций для ориентира:

God of War Ragnarök – 859 грн.

Silent Hill 2 – 559 грн.

Persona 5 – 269 грн.

Death Stranding 2 – 1 363 грн.

STALKER 2 Complete – 1 959 грн.

Теперь о нюансах Украины. PS Plus здесь можно оформить только через PS Store на консоли: на сайте Sony такая покупка пока не предлагается. Подарочные карты посредников в USD, PLN или EUR работают только с аккаунтом соответствующего региона, украинский их не принимает. Скидки на аксессуары, которые Sony объявила для США (DualSense и другие), для Украины не подтверждены, поэтому мы их не переносим.

Xbox, Nintendo, Epic, Ubisoft и ключи

С Xbox поводов для радости немного. PC Game Pass в Украине с 21.04.2026 стоит 230 грн/мес (актуальную цену проверьте на сайте Xbox). Ultimate в Украине официально недоступен, а новые Call of Duty больше не попадают в подписку в день выхода. Отдельного украинского региона для консолей Xbox нет.

Кстати, о консолях. Series X/S подорожали с 01.08.2026 (в Европе Series S 512 ГБ стоит €499), а Switch 2 – с 01.09.2026 (США: с $449,99 до $499,99, ЕС: с €469,99 до €499,99). Поэтому распродажа консолей – это не тот случай, когда стоит надеяться на чудо.

Epic Games Store действует до 01.12, но только с Deluxe-, Gold- и Premium-изданиями. В Ubisoft Store скидка 20% по коду HOLIDAY20 не распространяется на валюту, предзаказы и подписки и не суммируется с loyalty units.

Отдельно о "серых" ключах. Риски известны: ключи от украденных карт, отзыв, отсутствие поддержки, региональные ограничения. Главный признак проблемы – "слишком хорошая цена". Совет здесь прост: если цифра выглядит подозрительно привлекательно, сначала проверьте продавца.

Ритейл: что реально, а что "до X%"

Ритейл любит громкие цифры, поэтому главное здесь – отличать максимум от типичного. Далее четыре момента: что обещают, как платить, что с доставкой и чего ждать от оборудования.

Кто что обещает

Allo заявляет "до 57%", но скидки составляют от 5 до 10%, а средняя – 20–25%. Компания упоминает смартфоны, умные часы, наушники, кухонную технику и повербанки, но о гейминге там ничего не говорится.

Foxtrot в тексте акции пишет "до 70%" (в меню сайта есть еще "до 80%"), упоминает консоли Sony, но перечня моделей не приводит.

Для "Эпицентра" размер скидок не указан: в прошлом году было "до 70%", но это история, а не обещание.

Напоминаем: "до X%" – это максимум по всему ассортименту, а не скидка на ваш товар.

Доставка и склады

На страницах Jabko и Justbuy 17.11 есть предупреждение о возможных задержках отправки из-за атак на логистику "Новой почты". Поэтому не полагайтесь на "успею до 27.11" и не оставляйте подарок на последний вечер. Обращайте внимание на статус товара: "в наличии" и "ожидается" – это разные вещи.

Техника и консоли: не ждите чуда

Курс доллара по данным НБУ только что снова вырос. Консоли уже подорожали. С памятью картина похожа. По прогнозам, контрактные цены на PC DRAM в 4Q26 вырастут на 13–18%. Поэтому больших скидок на RAM и SSD ожидать не стоит.

Как не попасться на фейк

Иногда "скидка" оказывается ценой, которую магазин сначала поднял, а затем показал со снижением: некоторые так поступают перед распродажей. Защита от этого проста и немного скучна, зато работает. Поэтому пройдитесь по чек-листу еще до пика распродаж.

Чек-лист на неделю:

Зафиксировали ли вы цену? Сделайте это за 2–4 недели до распродажи: скриншот карточки товара или запись в заметках станет вашей личной историей цен.

Смотрели ли вы историю цен? Ищите ее на Hotline, Price.ua, E-katalog. Для конкретной модели ее там может не быть, тогда полагайтесь на собственные записи.

Покупаете ли вы на официальном сайте? Не открывайте ссылки из SMS и мессенджеров, даже если скидка кажется сказочной.

Не просят ли у вас лишнего? Не передавайте CVV и SMS-коды и избегайте предоплат на карту физического лица.

Сравниваете ли вы одно и то же? Обращайте внимание на ту же модель, цвет и тип гарантии: похожие на вид товары могут быть разными позициями.

Знаете ли вы, какая это версия? Различайте UA- и EU-версии, смотрите условия доставки и гарантии: кто отвечает за гарантию и сколько она длится, написано в карточке магазина.

Не слишком ли хорошая цена на ключ или подписку? Это сигнал остановиться и проверить продавца.

Что на самом деле означает "до 57%"

Возьмем цифру из анонса Allo: скидки "до 57%". Звучит как "половина цены на все". Но на самом деле скидки начинаются от 5–10%, а средняя составляет 20–25%. То есть 57% – это верхний предел по всему каталогу, а ваша покупка вполне может оказаться ближе к нижнему.

Вторая ловушка – "старая цена". Это тоже цена самого магазина, в разных магазинах она разная, поэтому процент без истории цен ничего не значит. Сравнивайте не "было/стало" на ценнике, а сегодняшнюю цену с ценой нескольких недель назад для той же модели и того же типа гарантии. Если магазин не показывает историю цен, она есть у вас в скриншотах из чек-листа выше.

Составляем набор под скидки

Скидка – не цель. Прежде чем смотреть на ценники, ответьте себе на три вопроса. На чем вы играете: ПК, PS5 или Switch? Какой у вас бюджет? И нужна ли вам эта вещь, если бы она стоила по обычной цене? Если на третий вопрос ответ "нет", скидка вам ничего не даст.

Ниже – сценарии и несколько вариантов в разных ценовых нишах, среди них Logitech G. Это обзор характеристик и цен, а не тест: эти модели редакция не тестировала. Цены взяты со страниц магазинов по состоянию на 17.11.2026; они меняются даже в течение дня.

Наушники для ПК и PS5: G325, G522, G PRO X и альтернативы

Задача: гарнитура, которая одинаково удобна на ПК и PS5.

На что обратить внимание. Платформа: ищите PS5 в списке совместимости производителя, а не общее указание "консоли"; для PS5 обычно требуется USB-донгл 2,4 ГГц или кабель. Вес: ориентир до 270 г – комфортно, свыше 320 г – ощутимо. Автономность: смотрите на показатель для 2,4 ГГц с подсветкой, а не на "до 200 ч" в Bluetooth.

Беспроводные, до 5 тыс. грн. В проверенных магазинах беспроводных гарнитур с заявленной поддержкой PS5 дешевле 4 тыс. грн не так много.

G325 LIGHTSPEED поддерживает ПК, PS5 и Switch / Switch 2; Xbox в списке платформ спецификации не указан. Вес – 212 г, бескаркасный (boomless) микрофон с AI-подавлением шума, подключение через LIGHTSPEED и Bluetooth, а также 24+ часа автономной работы. Justbuy: 3 249 грн, Jabko (UA-версия): 4 199 грн (17.11). Для ориентира: рекомендованная цена при запуске в Украине составляла 3 999 грн.

Razer Barracuda X (2022): 250 г, до 50 ч, 2,4 ГГц и Bluetooth, съемный микрофон. Justbuy: 4 069 грн, Jabko: 4 999 грн (белая версия). Официальная страница Razer упоминает только "консоли", Jabko указывает PlayStation, поэтому уточните поддержку PS5 перед покупкой.

Беспроводные, 6–7 тыс. грн:

G522 LIGHTSPEED поддерживает ПК и PS5. Микрофон съемный, а автономность по официальной спецификации до 35 часов с подсветкой или до 80 без. Гарнитура тяжелее, чем G325 (290 г против 212 г): это другой формат, а не "лучше или хуже". Justbuy: 6 369 грн, Jabko: 7 379 грн (17.11).

SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless: ПК, PS5 и Switch (согласно официальной странице), 265 г, до 60 часов, выдвижной микрофон; ChatMix работает только на ПК. Justbuy: 6 419 грн, Jabko: 7 299 грн (черная), то есть цена почти такая же, как у G522.

Sony PULSE Elite: PS5, ПК, Mac и PlayStation Portal, планарные магнитные драйверы, до 30 ч, через донгл PlayStation Link; Xbox и Switch в спецификации не указаны. Justbuy: 6 709 грн, на Jabko "нет в наличии".

Проводные:

G PRO X Gaming Headset + Stand (арт. 991-000358) – проводная гарнитура первого поколения: разъем 3,5 мм, в комплекте внешняя USB-звуковая карта, сменные амбушюры и подставка. Justbuy: 4 789 грн, Jabko (UA): 6 999 грн (17.11).

HyperX Cloud III: 308 г, 3,5 мм и USB, совместима с ПК, PS5, Xbox и Switch (по данным HyperX). Justbuy: 4 449 грн, Jabko: 3 999 грн.

Что проверить: версию и гарантию, и это касается гарнитур любого бренда. Согласно информации на сайтах магазинов по состоянию на 17.11, Justbuy указывает гарантию магазина 1 месяц, а Jabko для UA-версий – 12 или 24 месяца от производителя плюс 31 день от магазина.

Мышь для шутеров: G PRO 2 и альтернативы

Задача: легкая беспроводная мышь для шутеров.

На что обратить внимание. Вес: до 60 г – ультралегкие модели, 80–90 г – нормальный вес; проверяйте, указан ли вес с батарейкой. Частота опроса: 1 кГц хватает большинству, а 4–8 кГц в беспроводном режиме обычно требуют отдельного приемника, который продается отдельно. Впрочем, сначала решите, нужна ли вам такая частота вообще.

Razer Viper V3 HyperSpeed: симметричная, 82 г с одной батарейкой АА (≈59 г без нее), до 280 ч; расширенный полинг только с отдельным приемником. Justbuy: 2 479 грн, Jabko: 2 999 грн.

G PRO 2 LIGHTSPEED весит 80 г (по данным магазинов), имеет симметричную форму, сменные магнитные боковые кнопки и переключатели LIGHTFORCE. Одно ограничение: 8 кГц работает только с отдельным приемником PRO LIGHTSPEED, который продается отдельно, поэтому "восемь килогерц из коробки" не ждите. Justbuy: 3 799 грн, Jabko: 4 999 грн (17.11). Что проверить: есть ли приемник для 8 кГц в комплекте.

Руль для гонок на PS5 и ПК: G923, комплекты и альтернативы

Задача: руль для гонок на PS5 или ПК. Сразу честно: цены здесь варьируются от 6,5 до 40 тыс. грн и выше, а многие позиции "ожидаются" или доступны только под заказ.

На что обратить внимание. Платформа: ищите "PlayStation 5" в названии и артикуле, так как версии для Xbox/ПК (например, T128 Xbox/PC) на PS5 не работают; для Fanatec требуется лицензионная PS-база. Привод: шестерни или гибрид "ремень и шестерни" на начальном и среднем уровне, direct drive на верхнем. Сила обратной связи: сравнивать в Нм можно только там, где производитель ее указывает (G923 – 2,3 Нм, Fanatec – 5 Нм), для T128 и T248 такой цифры в проверенных источниках нет. Гарантия: в Jabko для Thrustmaster – 31 день от магазина, в Foxtrot – 12 мес.

HORI Racing Wheel Apex (SPF-004U): PS5, PS4 и ПК. Согласно списку Foxtrot, есть вибрация, а силовая обратная связь не заявлена; угол 180–270°. Есть ли педали в комплекте и работает ли вибрация на PS5, страница не подтверждает. Foxtrot: 6 499 грн, цену видели только в одном магазине.

Thrustmaster T128 (PS5/PC): обратная связь, угол 270–900°, магнитные педали; согласно данным Jabko и Foxtrot, совместим с PS5 и PS4. Jabko: 9 999 грн ("нет в наличии"), Foxtrot: 12 499 грн.

G923 (PS4/PS5/ПК, арт. 941-000149): TRUEFORCE, силовая обратная связь 2,3 Нм (по описанию Logitech), алюминиевые лепестки. Версии для PlayStation и для Xbox/ПК не взаимозаменяемы, поэтому проверьте, какая платформа указана в названии. Justbuy: 11 000 грн (наличие смотрите в карточке), Jabko: 15 699 грн, предзаказ (17.11).

G923 с шифтером в магазинах встречается как G923 SE Combo (арт. 991-000531); комплектацию смотрите в карточке. Justbuy: 13 409 грн, статус "ожидается" (17.11).

G923 с G325 (арт. 991-000591): судя по названию на Comfy, в комплекте есть гарнитура G325, а Justbuy описывает позицию без гарнитуры. Проверяйте карточку. Justbuy: 13 600 грн (17.11). Характеристики самой G325 – в разделе о наушниках.

Thrustmaster T248 (PS5/PC): обратная связь, магнитные педали; совместим с PS5 и PS4. Цены на страницах разнятся почти вдвое (Jabko 11 499 грн, Foxtrot, версия T248P, 21 230 грн), и обе позиции сейчас "нет в наличии", поэтому ориентиром их считать не стоит.

Fanatec Gran Turismo DD Pro: прямой привод 5 Нм (до 8 Нм с отдельным Boost Kit). База лицензирована для PS5 и PS4 по заявлению Fanatec (компания отмечает, что совместимость не проверена и не одобрена Sony). Требуется прочное крепление. В Украине предложения есть только на маркетплейсе Prom: "от 39 810 грн, под заказ". На сайте Fanatec для ЕС комплект стоит €649,95 (backorder), доставка в Украину не проверена.

Уголок стримера: Yeti GX, Litra Beam и альтернативы

Задача: первый стримерский уголок без студии: микрофон и освещение для веб-камеры.

Микрофон: на что обратить внимание. Тип: динамические меньше реагируют на шум в комнате и клавиатуры, конденсаторные точнее, но более чувствительны к шумам. Подключение: только USB проще, а USB + XLR оставляет возможность подключения к аудиоинтерфейсу. Гарантия: в описаниях от 1 до 24 мес. даже на одну модель, а "EU" в названии может означать версию без украинской гарантии.

Fifine AmpliGame AM8: динамический, кардиоидная диаграмма направленности, USB-C и XLR, RGB (по описанию производителя); в режиме XLR RGB и mute не работают. Jabko: 4 299 грн, Foxtrot: 4 499 грн.

Yeti GX – динамический USB-микрофон с суперкардиоидной диаграммой направленности (такие обычно меньше улавливают фоновый шум) и двумя RGB-зонами LIGHTSYNC. Justbuy: 5 159 грн (17.11). Частоты дискретизации и совместимости на официальной странице Logitech не указаны: если они имеют решающее значение, уточните перед покупкой.

HyperX QuadCast 2 S: конденсаторный, четыре диаграммы направленности, USB-C, RGB. Justbuy: 5 809 грн (гарантия магазина 1 мес.), Jabko (UA): 9 809 грн (12 мес. от производителя плюс 31 день от магазина). Разница ровно 4 000 грн, поэтому сравнивайте не только цену, но и версию, и гарантию.

Свет: на что обратить внимание. Единицы измерения: Elgato указывает люмены, Ulanzi – люксы, поэтому сравнивайте одинаковые показатели. Цвет и CRI: диапазон 2700–6500 K охватывает и теплую лампу, и дневной свет, а для кожи желательно CRI 90+. Питание: USB-порт дает около 7,5 Вт, поэтому более яркие лампы (такие как Elgato Key Light) питаются от розетки.

В ценовой нише Litra Beam настольных USB-ламп другого бренда в проверенных магазинах не нашлось: дальше идут либо гораздо более дешевые мини-лампы, либо гораздо более дорогие модели.

Ulanzi VIJIM VL49 RGB Pro: аккумуляторная мини-лампа 66×66×27 мм, 113 г, RGB, 2500–9000 K. Foxtrot: 1 374 грн (только там), гарантия 3 мес. Это дополнительная подсветка, а не основное освещение.

Litra Beam: согласно спецификации службы поддержки Logitech, 320 лм, 2700–6500 K, CRI 93, питание через USB. Foxtrot: 5 499 грн, гарантия 24 мес., в комплекте настольное крепление; наличие на странице не указано (17.11). В Justbuy позиция "ожидается", цены нет.

Elgato Key Light: 2 800 лм, 2900–7000 K, Wi-Fi, питание от сети. Подтвержденной цены в украинских магазинах нет; на агрегаторе Hotline объявления от 10 499 до 11 020 грн без даты, поэтому это лишь ориентир.

Вместо заключения

Удачная скидка – это та, которая пришлась на вещь, которая вам и так была нужна. Календарь, история цен и чек-лист нужны лишь для того, чтобы распродажа работала на ваш сетап. Если цена сегодня не устраивает, спешить не стоит: впереди Winter Sale (17.12 – 04.01), хотя скидка там, как и раньше, не гарантирована. Выбирайте не скидку, а вещь, которой вы действительно будете пользоваться, и рассчитывайте полную сумму вместе с гарантией.