Скидки в Steam, PS Store и Microsoft Store: лучшие предложения за последнюю неделю

В PS Store, Steam и Microsoft Store на этой неделе стартовали новые распродажи. А в Epic Games Store сейчас можно бесплатно получить игру Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Распродажи в Epic Games Store, Steam и GOG: лучшие предложения за последнюю неделю

Steam

В популярном сервисе Steam на этой неделе стартовало сразу несколько небольших распродаж. До 7 февраля в этом магазине можно будет приобрести со скидками проекты Electronic Arts и игры, созданные в городе Квебек. А 10 февраля у Steam завершится распродажа видеоигр от издателя Wales Interactive. Также добавим, что все пользователи этого сервиса до 8 февраля могут бесплатно сыграть в The Sims 4.

Со скидкой можно приобрести следующие видеоигры:

The Sims 4 – 143 гривны (-80%)

A Way Out – 199 гривен (-75%)

It Takes Two – 599 гривен (-50%)

STAR WARS: Squadron – 359 гривен (-70%)

FIFA 22 – 599 гривен (-60%)

Mass Effect Legendary Edition – 899 гривен (-50%)

Deus Ex: Mankind Divided Digital Deluxe Edition – 80 гривен (-85%)

We Happy Few – 133 гривны (-90%)

Late Shift – 83 гривны (-60%)

Maid of Sker – 98 гривен (-70%)

It Takes Two / Фото из магазина Steam

Также владельцы магазина Steam опубликовали календарь распродаж на ближайшие полгода:

21 – 28 февраля – в честь фестиваля Steam Next Fest.

– в честь фестиваля Steam Next Fest. 29 февраля – 7 марта – игр с кооперативным режимом.

– игр с кооперативным режимом. 14 – 21 марта – видеоигр в жанре JRPG.

– видеоигр в жанре JRPG. 28 марта – 4 апреля – игр, связанных с хобби.

– игр, связанных с хобби. 2 – 9 мая – хардкорных проектов и "рогаликов".

– хардкорных проектов и "рогаликов". 23 – 30 мая – видеоигр в жанре гонки.

– видеоигр в жанре гонки. Июнь – в честь фестиваля Steam Next Fest.

– в честь фестиваля Steam Next Fest. 23 июня – 7 июля – масштабный летний.

– масштабный летний. 18 – 25 июля – симуляторов выживания.

PlayStation Store

В магазине PS Store на этот раз стартовало сразу две масштабные распродажи. Первая получила название "Выбор критиков", а вторая – "Жаркие предложения". Завершатся они только 17 февраля, а в целом сейчас здесь можно приобрести со скидками почти 700 видеоигр и дополнений.

Вот лишь некоторые выгодные предложения:

Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 1138 гривен (-33%)

Ghost of Tsushima: Director's Cut – 1724 гривны (-25%)

It Takes Two – 699 гривен (-50%)

Deathloop – 1199 гривен (-40%)

Ratchet & Clank: Rift Apart – 1724 гривны (-25%)

Assassin's Creed IV Black Flag – 194 гривны (-70%)

Sid Meier's Civilization VI – 284 гривны (-70%)

Bugsnax – 431 гривна (-40%)

XCOM 2 Digital Deluxe Edition – 314 гривен (-85%)

Spyro Reignited Trilogy – 402 гривны (-65%)

Bugsnax / Фото из магазина PlayStation Store

Microsoft Store

В фирменном сервисе Microsoft на этой неделе началось​ две небольшие тематические распродажи. Первая посвящена проектам по мотивам аниме, а вторая – играм от компании Ubisoft. Добавим, что обе акции завершатся уже 8 февраля.

Также стоит отметить, что все пользователи Microsoft Store до 7 февраля могут бесплатно сыграть в такие игры: Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Bad North: Jotunn Edition и Greak: Memories of Azur.

По сниженной цене для консолей Xbox можно приобрести следующие игры:

Attack on Titan 2 Deluxe Edition – 50 долларов (-50%)

CODE VEIN – 12 долларов (-80%)

Mega Man X Legacy Collection 1+2 – 20 долларов (-20%)

Valkyria Revolution – 6 долларов (-80%)

Riders Republic – 30 долларов (-50%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 15 долларов (-75%)

Far Cry 6 Ultimate Edition – 72 доллара (-40%)

Assassin's Creed Valhalla Ultimate Edition – 48 долларов (-60%)

Watch Dogs: Legion – 15 долларов (-75%)

Beyond Good & Evil HD – 3 доллара (-70%)

Assassin's Creed Valhalla / Фото из магазина Microsoft Store

Другие предложения

В магазине Origin на этой неделе стартовала небольшая распродажа в честь лунного Нового года, которая завершится уже 8 февраля. А в сервисе Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи игр. На этот раз здесь можно бесплатно получить платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair. А на следующей неделе в этом сервисе можно будет забрать приключенческую игру Windbound.

Трейлер видеоигры Yooka-Laylee and the Impossible Lair: видео