В Counter-Strike 2 теперь можно взять скины в аренду – что придумали Valve

Последнее крупное обновление для Counter-Strike 2 среди прочего добавило неожиданную возможность взять в аренду скины из последнего кейса Kilowatt.

Обновление Counter-Strike 2 от 23 мая принесло несколько нововведений: от изменений на карте Vertigo до снижения цены на M4A4.

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Однако, самой неожиданной новинкой стало внедрение новой механики – возможности взять скины в аренду.

Как объявила Valve в своем блоге, теперь, открывая кейс Kilowatt, вы сможете арендовать всю коллекцию на неделю.

Такая опция касается только оружия из указанного кейса, и к тому же исключает редкие специальные предметы, такие как скины для ножей.

Новое окно выбора / Фото Valve

Поэтому, отныне при открытии Kilowatt для геймеров на выбор дадут два варианта: "открыть и сохранить" – один предмет, что выпадет как обычно, или же "открыть для аренды", что позволит получить 17 скинов для оружия в свое пользование на неделю времени.

, что эти скины нельзя будет менять с помощью наклеек или именных тегов, а также нельзя продать на рынке.

После окончания срока аренды скины будут заменены стандартными версиями оружия.