Стало известно, сколько CDPR потратила на "спасение" Cyberpunk 2077 и дополнение Иллюзия Свободы

На встрече с инвесторами, функционеры CD Projekt RED рассказали, сколько денег было потрачено на восстановление репутации Cyberpunk 2077 после провального релиза, и сумма действительно впечатляет.

Релиз Cyberpunk 2077 навсегда останется в истории как один из самых неудачных, однако спустя годы упорного труда разработчикам удалось привести игру в порядок, правда, стоило это совсем не дешево, сообщает 24 Канал.

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Долгое время после выхода Cyberpunk 2077 основной заботой CDPR было скорейшее устранение наиболее глобальных проблем.

Сейчас, после обновлений 2.0 и 2.1, игра смотрится совсем иначе, чем на старте. Помогло в этом и дополнение Иллюзия Свободы, получившее одобрительные отзывы, и, похоже, убедившее немало геймеров дать проекту еще один шанс.

По словам финансового директора CD Projekt Red Петра Нилубовича, производство и рекламная кампания DLC стоили компании 84,3 миллиона долларов.

Трейлер Иллюзии Свободы: смотреть видео

При этом еще 40,9 миллиона вечнозеленых было потрачено на "усовершенствование" Cyberpunk 2077 и работу над всеми обновлениями после релиза.

Незамысловатые математические исчисления подсказывают нам, что CDPR потратила около 126 миллионов долларов на "спасение" Найт Сити – сумму, на которую можно создать добрый десяток качественных инди-проектов.

Но еще больше поражает полный бюджет игры, ведь если верить предварительной информации о стартовом капитале в 330 миллионов, то теперь он суммарно составляет 456 миллионов долларов.

Это в свою очередь делает Cyberpunk 2077 второй самой дорогой игрой в истории, после Star Citizen.