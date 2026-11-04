Шокирующая статистика показывает, сколько игровых студий используют искусственный интеллект

Почти все разработчики игр уже работают с искусственным интеллектом / Magnific
Почти все игровые студии уже используют искусственный интеллект, но лишь немногие глубоко интегрировали его в процесс разработки. Новое исследование показывает, что именно этот разрыв делает пометки "создано с помощью ИИ" практически бессмысленными.
Что показало исследование?
Отчет подготовила игровая консалтинговая компания Vivrato, которую в сентябре 2024 года основал бывший руководитель PlayStation и Iron Galaxy Адам Бойс. С апреля по сентябрь исследователи провели 101 конфиденциальную беседу один на один с руководителями студий и лицами, принимающими решения. В основном это были студии из Северной Америки и Европы, пишет Wccftech.
97 процентов опрошенных руководителей хотя бы раз использовали ИИ, а 94 процента применяют его как минимум на одном из девяти измеренных этапов производства. Однако медианная самооценка глубины интеграции ИИ во весь производственный процесс составляет всего 3 балла из 10. При этом 52 процента руководителей оценили себя на 3 балла или ниже.
Бойс связывает это с позицией генерального директора Epic Games Тима Суини. Тот считает, что обязательные в Steam пометки "создано с помощью ИИ" не имеют смысла, поскольку почти каждую игру в скором времени будут создавать с использованием искусственного интеллекта. В посте в LinkedIn Бойс написал, что исследование подтверждает правоту Суини в отношении направления развития индустрии.
Большинство лишь делает первые шаги на нескольких этапах производства. Небольшая группа оказалась в глубокой воде
Почему метки теряют смысл
Если 94 процента студий уже подпадают под отметку "сделано с помощью ИИ", она перестает что-либо объяснять. Студия, которая просит языковую модель помочь спланировать спринт, и студия, которая генерирует персонажей для финального релиза, сейчас попадают в одну категорию. По мнению Бойса, вопрос "использовали ли вы ИИ?" почти ничего не говорит о том, где технология помогает, в какой степени и чему учатся команды.
Показательный пример – PUBG DED.NET. На ее странице в Steam сказано лишь, что команда использует инструменты ИИ для создания части контента. Однако в беседе с Wccftech разработчики пояснили, что речь идет о временной графике, которую полностью заменят к релизу.
Где именно используют ИИ
Важнее даже не то, есть ли ИИ, а где он работает. Чаще всего его применяют в программировании и инженерных задачах (86 процентов), далее следует общая производительность (83 процента) и концепты с препродакшеном (79 процентов). То, что больше всего интересует игроков, находится ниже: графика, ресурсы и анимация (60 процентов), сюжет и миропостроение (55 процентов). Последними в списке стоят аналитика, данные об игроках и монетизация.
Есть и различия между регионами. Европейские руководители оценили интеграцию ИИ в 4,2 балла из 10, а североамериканские – в 3,5. Для графики, ресурсов и анимации ИИ используют 70 процентов европейских участников против 53 процентов североамериканских. Таким образом, европейские разработчики, похоже, охотнее внедряют эту технологию.
Можно ли доверять цифрам
Есть и оговорки. VAIA – коммерческое исследовательское направление, а Vivrato продает студиям и корпорациям отчеты на основе этих данных, обещая помочь найти оптимальную степень интеграции. Компания утверждает, что исследование проверяли независимые аналитики игровой индустрии, но это не гарантирует полной нейтральности.
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