Еще в начале декабря в популярной королевской битве Fortnite началась новая глава, принесшая несколько заскучавшим геймерам, немало разнообразного контента среди которого оказался и новый мощный босс игры.

Им стал протеже реальной знаменитости – Дуэйна "Скалы" ("The Rock") Джонсона, бывшего реслера, а ныне одного из самых популярных и оплачиваемых актеров мира.

Спустя месяц геймеры снова загрустили, ведь уже не раз одолевали нового врага обычным способом. И вот несколько сообразительных пользователей решили, что было бы смешно выяснить "how many rocks it takes to kill The Rock" ("сколько камней нужно, чтобы убить Скалу").

Решив совершить этот подвиг, игроки под завязку скачали свой инвентарь углем и отправились на кровавый бой, результатами которого поделились на Reddit.



Следует отметить, что победить Скалу в Fornite – задача не из легких. Он вооружен смертоносной штурмовой винтовкой MK-Seven, а также обладает способностью сбрасывать на врагов лавину из камней.

Однако геймерам все же удалось использовать против босса его же оружие и с помощью 115 кусков угля победить в жесткой схватке, выполнив одно из самых сложных испытаний в Fortnite.