Разработчик показал в прямом эфире, сколько заработала его игра за менее чем 2 дня

Создание видеоигр в одиночку часто напоминает азартную игру, где на кону стоят годы труда и финансовое благополучие. Немецкий разработчик под псевдонимом Cakez77 провел почти 5 лет за написанием кода для своего проекта, не имея никаких гарантий успеха. Когда он наконец открыл отчет о продажах в прямом эфире, увиденное на экране его шокировало.

Сколько заработал единственный разработчик Tangy TD?

Cakez77, который также является популярным стримером и автором контента на YouTube, официально выпустил свою игру под названием Tangy TD только 9 марта 2026 года. Этот проект стал результатом невероятных усилий, ведь автор создавал стратегическую пиксельную игру в жанре Tower Defense самостоятельно более четырех лет. Все это время он работал с языком программирования C++, параллельно делясь прогрессом в социальных сетях, где показывал новые графические элементы и механики, которые добавлял в игру, пишет Dexerto.

На следующий день после релиза, 10 марта, Cakez77 решил провести прямую трансляцию на Twitch, чтобы вместе со своей аудиторией впервые посмотреть результаты продаж. Этот момент стал кульминацией его длительного труда.

Открыв официальный отчет Steam Works, разработчик увидел цифры, которые превзошли все его ожидания: только за первые 30 часов после выхода игра заработала 31 942 доллара.

Увидев сумму, Cakez77 не смог сдержать эмоций, как и его жена, которая находилась рядом в этот момент. Стример рассказал зрителям, что его тело буквально дрожит от волнения, и он до сих пор не может поверить в то, что произошло. Он искренне поблагодарил своих подписчиков за поддержку и признался, что за эти четыре года разработки ему неоднократно приходилось плакать от отчаяния и стресса, прежде чем он достиг этого успеха.

На момент публикации Tangy TD имеет очень положительные отзывы от пользователей Steam. Успешному старту проекта также способствовало удачное время выхода: игра стала частью масштабного фестиваля Steam Tower Defense Fest, который проходит с 9 по 16 марта 2026 года и фокусируется на продвижении игр этого жанра. Игру можно сейчас купить за 198 гривен.

Видео с реакцией разработчика быстро стало вирусным и привлекло внимание больших звезд интернета. В частности, известный блогер MoistCr1tikal сыграл в Tangy TD во время своей трансляции 11 марта. Он назвал ролик с Cakez77 и его женой чрезвычайно трогательным и отметил, что после увиденного сам захотел испытать игру.

Такой успех соло-разработчика выглядит особенно значимым на фоне общих масштабов платформы Steam, которая, по последним отчетам, за один месяц смогла сгенерировать рекордный доход в размере 1,6 миллиарда долларов.

Пример автора Tangy TD стал еще одним подтверждением того, что искренность и упорный труд в течение лет могут принести не только финансовое вознаграждение, но и признание мирового игрового сообщества.