ARC Raiders стала одним из самых больших хитов последних лет и это не в последнюю очередь благодаря удачному планированию бюджета на разработку, сообщает Insider Gaming.

Достойно внимания Эта игра собрала 3,2 миллиона долларов на Kickstarter, а теперь оказалась на грани полного провала

ARC Raiders – идеальный пример разумного планирования бюджета?

В недавнем выпуске подкаста SIFTD Games финансовый аналитик Майкл Пачтер случайно раскрыл бюджет создания ARC Raiders.

Это произошло во время обсуждения ситуации вокруг Ubisoft, реструктуризация которой привела к закрытию целых проектов, таких как ремейк Prince of Persia, и сокращению многих команд разработчиков.

Аналитик утверждает, что это стало следствием неправильной политики формирования бюджета. Игры Ubisoft, как говорит Пачтер, делались более 5 лет, требовали много средств, а потом приносили компании 5 миллионов долларов – так не могло продолжаться долго.

Зато финансист считает идеальной игрой, на которую следует равняться другим именно шутер ARC Raiders.

По его информации, создание проекта обошлось Embark в 75 миллионов долларов (включая маркетинг), длилось 3 года, а команда не превышала 70 работников.

Выпуск подкаста: смотрите видео

По словам Пачтера, игра уже заработала около 500 миллионов долларов, продав тираж в 12 миллионов копий, а в будущем вполне вероятно пересечет отметку в миллиард вечнозеленых.

Какие видеоигры являются самыми кассовыми в истории?