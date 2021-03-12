Киберспорт ежегодно привлекает миллионы зрителей, однако пока соревнования не транслируют по телевизору, а только в онлайне. Что интересно, этот вид спорта имеет уже все необходимое: турниры, кубки, кибер-арены и даже студии вещания со своими комментаторами.

Можно ли заработать деньги, когда, по версии родственников ты просто играешь в игрушки" – на эти и еще много не менее интересных вопросов ответил профессиональный киберспортивный комментатор Александр Полищук.

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Как стать комментатором и киберспортсменом?

Если бы это банально не звучало - надо полностью отдаться игре. Я не говорю, что надо играть 24/7. Хотя для игроков иногда – это правда. Комментирование – это как наука, вы должны идти в ногу со временем. Ты должен узнавать новую информацию для себя, потому что это молодая профессия, которая развивается с каждым днем.

Поэтому для хорошего комментатора действительно надо много времени проводить в игре. Но, кроме этого, было бы неплохо научиться правильно говорить, дышать и распределять свои силы в эфире. Я могу сказать, что я до сих пор учусь, хотя занимаюсь этой профессией 5 лет.

Почему вы выбрали Counter-Strike?

Эта игра является красной нитью в течение моей жизни. И Counter-Strike и Half-Life– это были первые игры, которые я увидел, когда посещал компьютерный клуб в маленьком городке Бердичеве. Поэтому ни для кого не секрет, почему я выбрал Counter-Strike.

Почему большинство считает, что компьютерные игры – это деградация?

Это уже проблема воспитания старшего поколения, даже меня воспитывали с мыслями о том, что игры – это плохо, это зависимость, ни к чему хорошему это не приведет. Я думаю, что эта тропа может вывести нас на большую проблему, более глобальную – ребенку надо вкладывать мысль: что слишком, то не здорово. Потому что многое в нашем мире может вызвать психологическую зависимость. На примере многих людей, которые работают в киберспорте, можно сказать, что эта деградация может быть твоей будущей профессией.

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Сколько можно зарабатывать в киберспорте?

Это самый популярный и каверзный вопрос, ведь мне его задают всегда. Я могу сказать, что когда я пришел киберспорт, то у меня была зарплата в размере примерно 50 или 100 долларов в месяц. С другой стороны, киберспорт – это очень молодая и стремительно развивающаяся сфера и сюда с каждым годом приходит все больше и больше инвестиций. Действительно, как такового порога для заработка здесь нет. Могу утверждать, что топовые игроки в разных командах и дисциплинах зарабатывают до нескольких десятков тысяч долларов в месяц. Это только зарплата, без учета призовых чемпионатов.

Какие профессиональные заболевания есть в киберспорте?

Да, профессиональные заболевания есть. Многие игроки могут пострадать от туннельного синдрома. Это синдром запястья, который может развиваться в результате постоянно повторяющихся одинаковых движений руками и пальцами. От этого никто не застрахован – ни профессиональный игрок, ни человек, который просто сидит за компьютером и выполняет другие функции. У нас были случаи среди топовых игроков, которые были вынуждены обращаться к хирургам.

Другой проблемой является эмоциональное выгорание, ведь игроки очень часто путешествуют из одного часового пояса в другой. Переезжают из одной страны в другую, поэтому может теряться мотивация к игре.

В каком возрасте люди вашей профессии уходят на пенсию?

Я бы не использовал слово "пенсия" для нашей индустрии, здесь как таковой смены поколений еще не было. Но, конечно, есть люди, которые играли в 2003–2005 годах, и они до сих пор играют. Например, шведский киберспортсмен Патрик Линдберг прошел очень долгий путь и до сих пор является одним из лучших игроков.



Патрик Линдберг / Фото ESL

Играет уже не на топовом уровне. Многие игроки переходят в профессию комментатора, тренера, менеджера. Что касается моей пенсии, то я уже в индустрии 15 лет – начинал как игрок, а теперь комментатор, аналитик. Мне 30 лет, поэтому до пенсии еще очень далеко.