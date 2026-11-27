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Один из игроков вручную подсчитал все постройки в виртуальном штате Леонида и определил точное количество интерьеров, в которые можно свободно зайти, сообщает 24 Канал.

От слухов до настоящего рекорда

Всего на карте виртуального штата исследователи насчитали 5588 зданий.

Среди них для свободного посещения разработчики оставили 1563 помещения, что составляет почти 28 процентов от всех построек (точнее, 27,97%).

Для сравнения, в предыдущей части серии, GTA 5, игроки могли зайти лишь примерно в 110 зданий, что делает новый показатель колоссальным скачком.

Трейлер игры: смотрите видео

Интересно, что еще в 2025 году слухи о 700 доступных интерьерах вызвали огромный скептицизм среди фанатов франшизы, которые считали такие цифры недостижимо высокими.

Среди доступных зданий игроки находят не только ожидаемые магазины, банки или заправки, но и обычные жилые дома и уникальные локации в разных уголках карты. Кроме того, исследователи уже заметили закрытые объекты с табличками о скором открытии, в частности масштабное казино и трассу для картинга.

Эксперты и фанаты предполагают, что эти закрытые локации разработчики разблокируют в будущих обновлениях контента или с запуском сетевого режима GTA Online, что сделает штат Леонида еще более интерактивным.