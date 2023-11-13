Упоминание этих мертвых тел может показаться подготовкой к открытию новой жуткой тайны Skyrim. Но на самом деле это все довольно интересное объяснение того, как пятая часть Elder Scrolls обрабатывает своих NPC.

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Жуткое открытие в Skyrim

Начиная с Morrowind, Bethesda создала современный взгляд на основных NPC – сюжетных персонажей, смерть которых разрывает сюжетную линию. Однако, в отличие от Morrowind, следующие игры Elder Scrolls лишили игроков возможности убивать этих NPC и таким образом оставаться в обреченном будущем, созданном ими самими.

Это был инструмент для поддержания организованности игры и убеждения, что все флажки квестов работают надлежащим образом. Однако многие NPC Skyrim также относятся к защищенной категории, что означает, что их может убить только геймер.

Именно здесь проявляется гениальный замысел всей песочницы игры, а также проявляются некоторые ее прихоти. Каждый раз, когда такого NPC, например довольно популярного Назима, убивает Драконорожденный, его труп на самом деле не исчезает из игры. Его перемещают в мусорную ячейку, обычно недоступную для игроков.

Впрочем, если игрок Skyrim решит использовать команды консоли, чтобы телепортироваться к одному из таких мертвых NPC, он неизбежно окажется в этом ужасном хранилище. Именно это и произошло с геймером, решившим рассказать о своей находке в социальных сетях.