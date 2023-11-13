Згадка цих мертвих тіл може видатися підготовкою до відкриття нової моторошної таємниці Skyrim. Та насправді це все є доволі цікавим поясненням того, як п'ята частина Elder Scrolls обробляє своїх NPC.

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Моторошне відкриття в Skyrim

Починаючи з Morrowind, Bethesda створила сучасний погляд на основних NPC – сюжетних персонажів, смерть яких розриває сюжетну лінію. Однак, на відміну від Morrowind, наступні ігри Elder Scrolls позбавили гравців можливості вбивати цих NPC і таким чином залишатися в приреченому майбутньому, створеному ними самими.

Це був інструмент для підтримки організованості гри та переконання, що всі прапорці квестів спрацьовують належним чином. Однак багато NPC у Skyrim також належать до захищеної категорії, що означає, що їх може вбити лише геймер.

Саме тут проявляється геніальний задум усієї пісочниці гри, а також проявляються деякі її примхи. Кожного разу, коли такого NPC, наприклад, доволі популярного Назіма, вбиває Дракононароджений, його труп насправді не зникає з гри. Натомість його переміщують до сміттєвої комірки, зазвичай недоступної для гравців.

Втім, якщо гравець Skyrim вирішить використати команди консолі, щоб телепортуватися до одного з таких мертвих NPC, він неминуче опиниться в цьому жахливому сховищі. Саме це й сталося з геймером, який вирішив розповісти про свою знахідку в соціальних мережах.