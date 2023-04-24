Геймер совершил абсолютно абсурдное убийство из арбалета в игре Skyrim

Поклонник Skyrim поделился роликом, на котором он абсурдно застрелил из арбалета охранника на перекрестной карте. Жертва совершенно ничего не подозревала.

Сам геймер даже не подозревал, что в месте, куда он стрелял, может быть кто-нибудь из неигровых персонажей, кого можно таким образом убить.

Читайте также PIN-UP Foundation помог киевской больнице "Феофания" медикаментами

Абсурдное убийство в Skyrim

Невидимые лучники Skyrim практически непобедимы, если научиться их правильно применять. Это позволяет игрокам уничтожать любого врага в игре совершенно незамеченным.

На данный момент развить мощного стелс-лучника настолько легко, что игрокам приходится прибегать к абсурдным убийствам на перекрестных картах, чтобы хоть как-то усложнить себе работу.

Новый ролик демонстрирует, как геймер стреляет прямо в направлении далекого замка. Попасть в кого-то кажется просто невыполнимой задачей.

Так и было во время первых выстрелов, когда геймер наугад выпускал стрелу за стрелой. Впрочем, во время очередного выстрела он попал прямо в охранника, который в очень неудачный момент вышел из-за башни.

По словам геймера, он стрелял в замок только для того, чтобы увидеть скорость и место падения стрелы, чтобы использовать ее как ориентир. Что еще хуже, игрок заявил, что убитый охранник был его союзником из фракции "Плащей бури".