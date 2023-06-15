Skyrim побил рекорд продаж спустя 12 лет после релиза

Масштабный хит Bethesda – The Elder Scrolls 5: Skyrim – побил еще один важный рекорд спустя 12 лет после своего релиза. Поскольку в течение многих лет Skryim вышел на несколько новых платформ, неудивительно, что достижения, которых достигла игра, продолжают расти.

Удостоенная награды игра вышла в свет в 2011 году и получила положительные отзывы критиков на платформах Xbox 360, PlayStation 3 и ПК.

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Новый рекорд Skyrim

Известная ролевая игра-экшн является одним из ярких примеров того, как нужно создавать игры этого жанра. Дизайн открытого мира Skyrim считается одной из лучших в истории игр.

Отчасти это причина того, почему игра 12-летней давности продолжает успешно продаваться. Есть еще много тайн, которые нужно раскрыть в огромных регионах и местах, поэтому игроки все еще проводят время в игре.

Во время своего интервью Тодд Ховард из Bethesda вскользь упомянул рекордные продажи Skyrim. Он заявил, что за 12 лет официально было продано 60 миллионов копий игры.

Учитывая эту информацию, Skyrim официально является седьмой игрой с самой большой продажей всех времен. Уступая в частности таким гигантам, как Tetris, Minecraft, Mario Kart 8 и Grand Theft Auto 5.