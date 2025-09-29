Ширли Карри, известная в сообществе геймеров как "Бабушка Skyrim", сделала неожиданное заявление. После десяти лет создания контента и получения миллионной аудитории знаменитая стримерша решила прекратить записывать видео о любимой игре. Это решение расстроило многих поклонников, которые годами следили за ее приключениями в фэнтезийном мире.

Почему она уходит?

В новом видеообращении Ширли Карри сообщила, что больше не будет публиковать ролики об игре, которая принесла ей буквально всемирную славу. Её карьера летсплеерши завершается из-за усталости и потери удовольствия от процесса, пишет 24 Канал со ссылкой на PC Gamer.

Смотрите также Новый рекорд в Steam: пользователь собрал 40 тысяч игр за 15 лет

Стоит отметить, что это уже не первое подобное заявление от Карри.

Почти год назад она уже сообщала о прекращении игровой деятельности, однако в декабре прошлого года снова вернулась к любимой игре, не удержав соблазна.

Более того, как ранее также писал PC Gamer, в мае она даже попробовала поиграть в Oblivion Remastered, чтобы впервые исследовать мир Сиродила.

Поэтому хотя на этот раз, похоже, ее решение является окончательным, поскольку она звучит действительно уставшей, существует вероятность, что после некоторого отдыха стримерка снова изменит свое мнение.

Объявление о прекращении игры в Skyrim: видео на английском языке

Основная причина заключается не только в возрасте – вскоре Ширли исполнится 90 лет, – но и в изменении аудитории. Карри рассказала, что хотя у нее осталось несколько постоянных взрослых зрителей, основную массу ее подписчиков теперь составляют дети. Она отметила, что не получает от них содержательной обратной связи, а комментарии сводятся к однотипным фразам вроде "Привет, бабушка" и "Я люблю тебя, бабушка". Даже само видео она начинает с фразы "Привет, внуки", ссылаясь на этот факт. Стримерка подчеркнула, что тратила свое время на создание видео не ради этого.

Что дальше?

Она создавала контент для старшей аудитории – подростков и взрослых, с которыми можно было бы вести диалог. Именно с ними она планирует поддерживать связь и в дальнейшем, обещая время от времени выпускать влоги на разные темы, не связанные с играми. Ширли Карри, чей канал на YouTube сейчас имеет 1,3 миллиона подписчиков, надеется, что ее "старая гвардия" продолжит общаться с ней в комментариях к влогам или через электронную почту, как и раньше.

Поклонникам, которые будут скучать по ее контенту, Ширли предложила два выхода: скачать модификацию для Skyrim, которая добавляет ее как компаньона в игру, или же посетить ее личный блог, посвященный религии. Кроме того, ее образ будет увековечен в будущей The Elder Scrolls 6, где она появится как неигровой персонаж.

Подытоживая, Карри объяснила, что каждый раз, когда она пытается начать новую историю в Skyrim с новым персонажем, ей хватает вдохновения лишь на несколько эпизодов, после чего она снова испытывает скуку. Усталость и отсутствие удовольствия, усиленные спецификой детской аудитории, окончательно убедили ее в необходимости завершить эту главу своей жизни.