Ширлі Каррі, відома у спільноті геймерів як "Бабуся Skyrim", зробила несподівану заяву. Після десяти років створення контенту та здобуття мільйонної аудиторії знаменита стримерка вирішила припинити записувати відео про улюблену гру. Це рішення засмутило багатьох шанувальників, які роками стежили за її пригодами у фентезійному світі.

Чому вона йде?

У новому відеозверненні Ширлі Каррі повідомила, що більше не публікуватиме ролики про гру, яка принесла їй буквально всесвітню славу. Її кар'єра летсплеєрки завершується через втому та втрату задоволення від процесу, пише 24 Канал з посиланням на PC Gamer.

Варто зазначити, що це вже не перша подібна заява від Каррі.

Майже рік тому вона вже повідомляла про припинення ігрової діяльності, однак у грудні минулого року знову повернулася до улюбленої гри, не втримавши спокуси.

Ба більше, як раніше також писав PC Gamer, у травні вона навіть спробувала пограти в Oblivion Remastered, щоб уперше дослідити світ Сироділу.

Тож хоча цього разу, схоже, її рішення є остаточним, оскільки вона звучить справді втомленою, існує ймовірність, що після деякого відпочинку стримерка знову змінить свою думку.

Оголошення про припинення гри у Skyrim: відео англійською

Основна причина полягає не лише у віці – незабаром Ширлі виповниться 90 років, – а й у зміні аудиторії. Каррі розповіла, що хоча в неї залишилося кілька постійних дорослих глядачів, основну масу її підписників тепер складають діти. Вона зазначила, що не отримує від них змістовного зворотного зв'язку, а коментарі зводяться до однотипних фраз на кшталт "Привіт, бабусю" та "Я люблю тебе, бабусю". Навіть саме відео вона розпочинає з фрази "Привіт, внуки", посилаючись на цей факт. Стримерка підкреслила, що витрачала свій час на створення відео не заради цього.

Що далі?

Вона створювала контент для старшої аудиторії – підлітків і дорослих, з якими можна було б вести діалог. Саме з ними вона планує підтримувати зв'язок і надалі, обіцяючи час від часу випускати влоги на різні теми, не пов'язані з іграми. Ширлі Каррі, чий канал на YouTube зараз має 1,3 мільйона підписників, сподівається, що її "стара гвардія" продовжить спілкуватися з нею у коментарях до влогів або через електронну пошту, як і раніше.

Шанувальникам, які сумуватимуть за її контентом, Ширлі запропонувала два виходи: завантажити модифікацію для Skyrim, яка додає її як компаньйона у гру, або ж відвідати її особистий блог, присвячений релігії. Крім того, її образ буде увічнено у майбутній The Elder Scrolls 6, де вона з'явиться як неігровий персонаж.

Підсумовуючи, Каррі пояснила, що щоразу, коли вона намагається почати нову історію у Skyrim з новим персонажем, їй вистачає натхнення лише на кілька епізодів, після чого вона знову відчуває нудьгу. Втома та відсутність задоволення, посилені специфікою дитячої аудиторії, остаточно переконали її в необхідності завершити цю главу свого життя.