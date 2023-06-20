Этим персонажем является Оргнар. Его реакция на казнь, которая только что случилась прямо у него на глазах – это нечто очень неожиданное.

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Случайный NPC прервал культовую сцену Skyrim

Сейчас игру Skyrim приобрели уже более 60 миллионов геймеров со всего мира. Это говорит об огромном успехе студии Bethesda и любви фанатов к ее творению.

Но кроме огромного увлекательного мира, игра также известна своими многочисленными модами и бесконечным морем сбоев, которые создают веселые моменты.

Так случилось и в этот раз, когда неигровой персонаж смешно прервал культовую вступительную сцену игры. Речь идет о моменте, когда главного героя и нескольких персонажей привели на казнь. Тогда появился персонаж Оргнар и начал говорить свою вводную диалоговую фразу.

У нас есть комнаты и еда. Напитки тоже есть. Я – повар. Я не знаю, что еще сказать,

– сообщил свидетелям казни персонаж.

После этого он наконец-то заметил обезглавленный труп посреди площади и неожиданно спросил: "Ох… А что же это случилось?"

Оргнар – это неигровой персонаж, которого можно найти в корчме "Спящий великан" в Ривервуде. Ривервуд был предметом многих модификаций и является одним из многих городов, куда игроку придется поехать во время прохождения главного квеста.