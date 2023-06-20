Цим персонажем є Оргнар. Його реакція на страту, яка щойно трапилася просто в нього на очах – це дещо дуже несподіване.

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Випадковий NPC перервав культову сцену Skyrim

Нині гру Skyrim придбали вже понад 60 мільйонів геймерів з усього світу. Це говорить про величезний успіх студії Bethesda та любов фанатів до її творіння.

Та окрім величезного захопливого світу, гра також відома своїми численними модами та нескінченним морем збоїв, які створюють веселі моменти.

Так трапилося й цього разу, коли неігровий персонаж кумедно перервав культову вступну сцену гри. Мовиться про момент, коли головного героя та ще кількох персонажів привели на страту. Тоді з'явився персонаж Оргнар і почав говорити свою вступну діалогову фразу.

У нас є кімнати та їжа. Напої теж є. Я – кухар. Я не знаю, що ще сказати,

– повідомив свідкам страти персонаж.

Після цього він нарешті помітив обезголовлений труп посеред площі й несподівано запитав: "Ох… А що ж це трапилося?"

Оргнар – це неігровий персонаж, якого можна знайти в корчмі "Сплячий велетень" у Рівервуді. Рівервуд був предметом багатьох модифікацій і є одним із багатьох міст, куди гравцеві зрештою доведеться поїхати під час проходження головного квесту.