Starfield является одной из самых ожидаемых видеоигр последних лет, а все из-за тех масштабов, которые геймерам наобещали Тодд Говард и Bethesda, сообщает 24 Канал.

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Однако, за считанные недели до релиза проекта, в сеть попал ранее не виденный скриншот из игры, заставивший много фанатов видеоигр усомниться в будущем проекте.

Речь об изображении игрового меню, разочаровавшего целую когорту геймеров своей "простотой".

Главное меню Starfield / Фото из соцсети X

Наиболее радикальные среди людей с таким мнением даже заявили, что это указывает на то, что разработчикам плевать на свой продукт, мол, они "даже не выделили достаточно времени, чтобы сделать какое-то крутое главное меню".

В защиту Bethesda стали фанаты студии и другие разработчики.

В то время как последние указывали на то, что меню частенько является элементом, который делается в последнюю очередь (поэтому на то, чтобы сделать в нем что-то грандиозное может просто не хватать времени), поклонники Говарда и компании напомнили, что это стиль студии, а все ее предыдущие игры, в том числе хиты типа Fallout или того же Skyrim, также имели экраны в таком минималистическом стиле.

Меню в предыдущих играх студии / Фото Bethesda

В комментарии к посту Марка Керна (разработчика со стажем, работавшим над WoW, Diablo 2 и другими играми) с которого, собственно, и началась наиболее горячая дискуссия, даже пришел "разбираться" сотрудник Bethesda Пит Хейнс.

Именно он рассказал, что меню в Starfield было одной из первых вещей, которые разработчики сделали и согласовали еще несколько лет назад, а такой стиль оно имеет – потому что так захотели дизайнеры проекта.

Иметь свое мнение – это одно. Ставить под сомнение "бережность" разработчиков из-за того, что вы бы сделали это иначе, крайне непрофессионально со стороны другого "разработчика", – отметил Хейнс.

Напомним, Starfield выйдет уже 6 сентября на ПК и Xbox Series X|S.