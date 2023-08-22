Starfield є однією з найочікуваніших відеоігор останніх років, а все через ті масштаби які геймерам наобіцяли Тодд Говард та Bethesda, повідомляє 24 Канал.

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Одначе, за лічені тижні до релізу проєкту, в мережу потрапив раніше не бачений скриншот з гри, який змусив багато фанатів відеоігор засумніватися в майбутньому проєкті.

Мова про зображення ігрового меню, що розчарувало цілу когорту геймерів своєю "простотою".

Головне меню Starfield / Фото з соцмережі X

Найбільш радикальні з-поміж людей з такою думкою навіть заявили, що це вказує на те, що розробникам начхати на свій продукт, мовляв, вони "навіть не виділили достатньо часу аби зробити якесь круте головне меню".

На захист Bethesda стали фанати студії та інші розробники.

У той час як останні вказували на те, що меню частенько є елементом який робиться в останню чергу (тому на те, щоб зробити в ньому щось грандіозне може просто не вистачати часу), шанувальники Говарда і компанії просто нагадали, що це – стиль студії, а всі її попередні ігри, в тому числі хіти на кшталт Fallout чи того ж Skyrim, також мали екрани виконані в такому мінімалістичному стилі.

Меню в попередніх іграх студії / Фото Bethesda

У коментарі до посту Марка Керна (розробника зі стажем, який працював над WoW, Diablo 2 та іншими іграми) з якого, власне, й почалася найбільш гаряча дискусія, навіть прийшов "розбиратися" співробітник Bethesda Піт Хейнс.

Саме він розповів, що меню в Starfield було однією з перших речей які розробники зробили та узгодили ще кілька років тому, а такий стиль воно має – бо так захотіли дизайнери проєкту.

Мати думку – це одне. Ставити під сумнів "дбайливість" розробників через те, що ви б зробили це інакше, є вкрай непрофесійним коментарем від іншого "розробника", – зазначив Хейнс.

Нагадаємо, Starfield вийде уже 6 вересня на ПК та Xbox Series X|S.