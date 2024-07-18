Разработчик Silent Hill создает "самую безумную игру ужасов": что в ней особенного

Работая в японских студиях Konami и Sony, геймдизайнер Кейичиро Тояма был известен своими культовыми хоррор-играми Silent Hill и Siren. Учитывая такой послужной список, неудивительно, что его следующая игра, которая будет называться Slitterhead, обещает стать уникально жуткой.

Что известно о будущем проекте

Для разработки новой игры Кейичиро Тояма создал новую студию, которая называется Bokeh. Сколько людей сейчас там работает, неизвестно, но понятно, что они делают все, что выделится на рынке игр, который уже перенасыщен хоррорами.

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У Sony рос мотив создавать более высокобюджетные игры, и она хотела пойти по этому пути с брендом Japan Studio. Моим мотивом всегда было создание оригинальных игр. Я чувствую, что могу делать это без огромного бюджета. Это позволяет мне также самовыражаться. Став независимым, я смог это сделать. Со времен моей работы в Sony я чувствую, что делаю то, что хочу,

– говорит Тояма.

Действие Slitterhead происходит в вымышленном восточноазиатском городе Коулонг, тенистом городском лабиринте, наполненном неоновыми вывесками и грязными переулками. Это не обширный город с открытым миром, как в AAA-проектах, но разработчик уверяет, что Коулонг кажется правдоподобным местом, и в нем есть основная интрига, которая заставит вас его исследовать.

Игроки возьмут на себя роль Хйоки, существа без памяти, единственным мотивом которой является уничтожение монстров, скрывающихся по городу, притворяясь людьми. Они известны как Слиттерхеды. Эти создания, похожие на жуков, без предупреждения вырываются из человеческих голов своими многочисленными острыми, как бритва, конечностями.

Поскольку город наполнен NPC, это создает высокое ощущение напряженности при передвижении по темным улочкам – никогда не знаешь, кто окажется твоим врагом.



В игре очень разнообразные враги, не похожи на монстров, которых мы видели в других проектах / Фото Bokeh

На самом простом уровне Slitterheads – это, безусловно, экшн-игра. В течение первого часа игрока обучают разнообразным стандартным механикам ближнего боя, таким как парирование и уклонение, но бой – не самая интересная особенность игры.

В демоверсии, которую уже показали журналистам, игра вообще начинается за бездомную собаку, блуждающую по улицам. В какой-то момент ваш прогресс через переулки будет заблокирован высоким забором. Однако выполнив определенное действие, вы заметите NPC-человека по ту сторону забора и сможете завладеть им одним нажатием кнопки. Это сразу же перевернет перспективу игрока.



Кадр из начала игры, где вы играете за собаку / Фото Bokeh

Очень быстро все снова меняется, когда из персонажа рядом вырывается Слиттерхед и игрок, не имея оружия, должен спасаться бегством. Вы сможете бегать по крышам, прыгать между балконами многоэтажек, жертвовать NPC для быстрого передвижения и спасения, переселяться из одного персонажа в другого, если ваш предыдущий "разбрызгивается на брусчатке", и даже упоминается возможность проходить сквозь стены. Но неясно, то ли это какая-то отдельная способность, требующая активации, или постоянная опция.

Интересной особенностью является то, что прямо во время боя вы можете используя группу NPC, прыгая между ними, чтобы мгновенно оказываться за спиной врага и наносить удары.

Больше кадров из игры Slitterhead / Фото Bokeh

В целом вокруг будет очень много NPC, которые будут по-разному экипированы, будут иметь разное оружие и возможности. Поэтому вы не будете чувствовать потребности держаться за кого-то одного. Но это, по словам Тоямы даст вам ощущение того, что во всем мире люди – только корм для Слиттерхедов.

Релиз Slitterhead для консолей и ПК состоится 8 ноября.

Геймплейный трейлер Slitterhead: видео