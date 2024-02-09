Глава Take-Two рассказал как слив трейлера GTA 6 повлиял на разработчиков

Генеральный директор Take-Two Interactive – владельцев и издателей Rockstar, прокомментировал как на компанию повлияла утечка трейлера Grand Theft Auto 6 за день до его запланированного релиза.

В декабре 2023 года мир наконец-то увидел дебютный трейлер GTA 6, правда, произошло это немного раньше, чем планировали Rockstar и Take-Two.

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Причиной этому стала утечка видео в сеть, которая произошла примерно за день до его премьеры.

Недавно генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник рассказал подробнее об этом инциденте во время очередного отчета перед акционерами.

Там функционер подтвердил, что вся команда была очень взволнована, когда появился трейлер.

С точки зрения утечки, это всегда разочаровывает команду, но в общем итоге, я не думаю, что это нам навредило,

– сказал Штраус.

Нетрудно понять, почему Зельник думает именно так, учитывая, насколько успешным стал ролик, побив рекорд просмотров, набранных за первые 24 часа с момента публикации.

Трейлер GTA 6 – смотреть видео

Хотя Зельник очень спокойно рассказывал об утечке, понятно, что это далеко не та реакция, которую он имел непосредственно в день события.

Так или иначе, выход Grand Theft Auto 6 запланирован на 2025 год и что-то нам подсказывает, что к тому времени будет ещё немало подобных инцидентов.