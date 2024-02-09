У грудні 2023 року світ нарешті побачив дебютний трейлер GTA 6, щоправда, сталося це трохи раніше, ніж планували Rockstar та Take-Two.

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Причиною цьому став витік відео у мережу, який стався приблизно за день до його прем'єри.

Нещодавно генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник розповів детальніше про цей інцидент під час чергового звіту перед акціонерами.

Там функціонер підтвердив, що вся команда була дуже схвильована, коли з'явився трейлер.

З точки зору витоку, це завжди розчаровує команду, але у загальному підсумку, я не думаю, що це нам зашкодило,

– сказав Штраус.

Неважко зрозуміти, чому Зельник думає саме так, враховуючи, наскільки успішним став ролик, побивши рекорд переглядів, набраних за перші 24 години з моменту публікації.

Трейлер GTA 6 – дивитися відео

Хоча Зельник дуже спокійно розповідав про витік, зрозуміло, що це далеко не та реакція, яку він мав безпосередньо у день події.

Так чи інакше, вихід Grand Theft Auto 6 запланований на 2025 рік і щось нам підказує, що до того часу буде ще чимало подібних інцидентів.