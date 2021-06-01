Масштабный вооруженный конфликт и недалекое будущее: все последние слухи о Battlefield 6

Том Хендерсон поделился очередной порцией слухов о Battlefield 6. На этот раз он рассказал о сюжете этой игры и назвал дату, когда должно начаться ее альфа-тестирование.

Наверное, все геймеры ждали презентацию видеоигры Battlefield 6 в мае, но что-то пошло не по плану разработчиков из DICE. Сеть просто заполонили "слитые" кадры из трейлера, хотя компания и оперативно пыталась все удалять. Самое интересное, что в этом трейлере был тот самый остров, который нарисовал Том Хендерсон еще несколько месяцев назад.

Подробнее об этих зарисовках Экстремальные погодные условия и неизвестные острова: появились новые слухи о Battlefield 6

На этот раз Том решил поделиться сразу несколькими интересными инсайдами о Battlefield 6. Он отметил, что события в новой части должны развернуться после Battlefield 4 (недалекое будущее), а в центре сюжета будет масштабный вооруженный конфликт между США и Россией. Возможно, это даже будет новая мировая война. Геймеры будут играть за представителя элитного военного подразделения, которое наймет какое-то из этих государств. Кажется, игроки сами смогут выбрать сторону конфликта.

Также инсайдер отметил, что карты в многопользовательском режиме на этот раз будут рассчитаны аж на 128 пользователей (ранее 64). Классы бойцов решили не менять, а вся классическая четверка остается. Также Том Хендерсон добавил, что у оперативников могут появиться специальные способности (аналоги "перков" из серии Call of Duty).

Чуть позже Том отметил, что альфа-тестирование Battlefield 6 может начаться уже после следующей презентации EA Play (22 июля). Наверное, анонс должен состояться раньше, например, на E3 2021 (12 – 15 июня), потому что компания Electronic Arts планирует заглянуть и на это мероприятие.

"Слитый" трейлер видеоигры Battlefield 6 (ужасное качество) – видео