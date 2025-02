Sony может отметить 20-летие God of War анонсом новых ремастеров

Франшиза God of War готовится к своему 20-летнему юбилею, и по этому случаю Sony, вероятно, анонсирует переиздание классических игр серии. По слухам, студия Santa Monica Studio может представить ремастеры первых частей, где Спартанец Кратос еще находился в Греции.

Слухи о перевыпуске греческой саги God of War появились еще осенью 2023 года, а в преддверии февральского State of Play они снова активизировались, напоминает 24 Канал. Впрочем, официального подтверждения пока нет.

Оригинальная игра God of War дебютировала 22 марта 2005 года на PlayStation 2, и, похоже, Sony и Santa Monica Studio не оставят фанатов без праздничных новостей.

Известный журналист Giant Bomb Джефф Грабб сообщил в своем микроблоге, что анонсы ремастеров стоит ожидать ближе к юбилею, а слухи появились преждевременно.

Пока что Sony не объявила официальных мероприятий к 20-летию франшизы, но компания Nucleus организовывает выставку, посвященную серии God of War. Она пройдет в американском городе Аламбра с 15 по 23 марта, и Грабб обратил внимание на ее анонс.

Что известно о ремастерах и будущем серии?

Греческая сага Кратоса включает три основные игры (God of War, God of War II, God of War III), приквел Ascension, а также две портативные части от студии Ready at Dawn – Chains of Olympus и Ghost of Sparta.

Между тем инсайдер Том Хендерсон сообщил, что Santa Monica Studio работает над новой частью God of War, которая якобы вернет игроков в Грецию и представит младшего Кратоса. Официального подтверждения этой информации пока нет.